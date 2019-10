Den HB Museldall aus der Promotioun A ka sech iwwerraschend géint den HBC Schëffleng mat 30:29 duerchsetzen.

E Samschdeg sinn am Lëtzebuerger Handball bei den Hären déi éischt Matcher an der 1/8-Finall vun der Coupe de Luxembourg gespillt ginn.

CHEV Dikrech - HB Käerjéng 24:31



Béid Ekippen sinn de Match ganz konzentréiert ugaangen an et huet ee gemierkt, dass ee gewëllt ass, an déi nächste Ronn ze kommen. No 17. Minutte stoung et dann och 8:9. Dunn huet Käerjeng den Tempo awer däitlech erhéicht an den Auger am Gol vum HB huet mat excellente Paraden e groussen Undeel dodru gehat, dass déi Käerjenger tëscht der 17. an der 24. Minutt e 5:0 geschoss hunn. No 23 Minutte louchen déi Dikrecher doheem deemno mat 8:14 a Réckstand. Bis d'Paus sollt sech net méi all ze vill änneren, an et ass aus Dikrecher Siicht mat engem 11:18 an d'Kabinne gaangen.

No der Paus huet de CHEV nach eng Kéier alles versicht an direkt 2 Goler geschoss. D'Käerjenger Léiwen hu sech awer net beandrocke gelooss an hunn hirersäits duerch eng gutt Offensive deen ale Virsprong erëm hirgestallt. Dikrech huet awer net opginn, huet weider säin Handball gespillt, an ass duerch e staarke Golkipp nees zeréck an de Match komm. No 50 Minutten hat d'Lokalekipp nëmmen nach 3 Goler Réckstand. 22:25. An enger hektescher Schlussphas ass et hin an hier gaangen, ma déi Käerjenger hu sech schlussendlech virun allem duerch eng super Leeschtung vum Chris Auger, dee ganzer 22 Paraden ze verbuchen hat, mat 31:24 zu Dikrech duerchgesat. Domatt steet den HB Käerjeng an der 1/4-Finall.



HB Museldall (+3) - HBC Schëffléng 30:29

Iwwerraschung op der Musel. D'Ekipp aus der Promotioun A, déi mat 3 Goler Avance an de Match gaange sinn, louchen an der Paus mat 18:13 fir. Et war eng ganz hektesch Schlussphase, wou déi Schëfflenger no an no de Réckstand verklengert hunn. Um Enn sollt et awer net méi duergoen fir d'Ekipp aus der AXA League. De HB Museldall konnt sech iwwerraschend mat 30:29 géint de Favorit vu Schëffleng duerchsetzen. Domatt steet d'Ekipp vun der Musel an der 1/4-Finall.

HC Réiden (+3) - HC Bierchem (19h)

Esp. Rëmeleng (+3) - HB Péiteng (20h)