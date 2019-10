Nom WTA-Tennis-Tournoi op der Kockelscheier ass virum ITF-Tournoi zu Péiteng - an dach ginn et e puer grouss Ënnerscheeder tëscht deenen zwee Tournoien.

Ginn et nämlech op der Kockelscheier nach 250 Dausend Dollar ze gewannen an d'international Vedettë stinn am Mëttelpunkt, esou steet d'Präisgeld zu Péiteng bei 25 Dausend Dollar, a virun allem déi bescht national Spillerinne sollen op internationalem Plang Erfarung sammele kënnen.

ITF-Tournoi zu Péiteng / Rep. Franky Hippert

Fir de President vum Péitenger Tennis Club, den Gianni Baldinucci, ass den ITF-Tournoi och e wichtege Rendez-vous fir de ganze Veräin, well de Club vun dësem Tournoi lieft - d'ganzt Joer gëtt nämlech drop higeschafft, dat ënnersträicht de Péitenger President.

D'lescht Saison hat sech d'Mandy Minella zu Péiteng an de Palmarès agedroen. Dëst Joer ass d'Lëtzebuerger Nummer 1 awer net dobäi, si ass nämlech am Ausland ënnerwee. Den Tournoidirekter Fränz Dahm fënnt dat natierlech schued, ass awer frou, datt mat der Eléonora Molinaro, awer eng ganz staark Lëtzebuerger Spillerin ageschriwwen ass. Donieft preziséiert de Fränz Dahm, datt de Péitenger Tournoi zum Deel besser besat ass, wéi ähnlech Tournoien am Ausland mat engem méi héije Präisgeld.

Bescht klasséiert Damm am Haapttableau ass d'Paula Badosa aus Spuenien, Nummer 95 an der Weltranglëscht. Dann ass och zum Beispill déi Däitsch Antonia Lottner dobäi, déi d'lescht Woch op der Kockelscheier nach an der 1/4-Finall stoung.

Den Tournoi zu Péiteng soll awer och fir déi bescht Lëtzebuerger Spillerinne sinn, esou den Direkter weider. Dëst well de Péitenger ITF-Tournoi de Lëtzebuerger Spillerinnen d'Méiglechkeet bitt, engersäits op internationalem Niveau ze spillen an anerersäits sech virun dem eegene Public ze weisen an dobäi och nach Fraisen ze spueren.

Aus Lëtzebuerger Siicht sinn nieft dem Eléonora Molinaro am Haapttableau nach d'Marie Weckerle an d'Tatiana Silbereisen an der Qualifikatioun am Asaz. Den Tournoi zu Péiteng fänkt den nächste Méindeg un. D'Finall ass da Sonndes den 3. November.