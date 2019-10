Lille, de Veräin vum Lëtzebuerger Geschäftsmann Gérard Lopez, huet an der leschter Minutt ausgeglach. Liverpool huet iwwerdeems zu Genk 4:1 gewonnen.

Barcelona krut et zu Prag mat Slavia ze dinn an huet näischt ubrenne gelooss an Napoli hat et nawell zu Salzburg schwéier - et goung hin an hier. Lyon huet zu Lissabon verluer a Leipzig hat um fréien Owend de Match géint de Zenit gedréit. Och fir Chelsea gouf et de vollen Asaz.

Grupp F

Inter - Dortmund 2:0

1:0 Martinez (22'), 2:0 Candreva (89')

D'Italiener vum Inter Mailand wollten an der Heempartie géint Borussia Dortmund mat enger Victoire an der Tabell mam BVB gläichzéien. D'Engagement vun Inter, virum eegene Public, war an den éischte Spillminutten dann och däitlech ze gesinn. Et ass quasi just a Richtung Gol vum Bürki gaangen. D'Jonge vum Trainer Favre kruten de Fouss net richteg an d'Dier an haten donieft Schwieregkeeten, fir fir Entlaaschtung ze suergen.

An der 22. Minutt war et dunn esou wäit: d'Heemekipp ass an den Avantage komm. Et war ee wonnerbare Ball hannen aus der italienescher Defense eraus. D'Pass vum Ofwierspiller de Vrij huet de Martinez fonnt, dee just huet bräichen an de fräie Raum ze lafen an an enger Eent-géint-Eent-Situatioun dat ronnt Lieder laanscht de Bürki ze schären - 1:0!

Den 1:0 fir Inter duerch de Martinez D'Heemekipp ass no 22 Minutten an den Avantage komm.

Och am weidere Verlaf war Inter dominant, och wann Dortmund d'Fühleren esou lues ausgestreckt huet a sech déi eng oder aner Aktioun no vir erausspille konnt. Insgesamt war et allerdéngs en onglécklech Optrëtt vun Harzard, Brandt, Sancho a Co. No 45 Minutten huet den Arbitter béid Formatioune fir d'Paus an d'Kabinne vum San Siro geschéckt.

Highlighten aus der 1. Hallschecht Dortmund hat an den éischte 45 Minutten nawell Krämpes, fir an de Match ze kommen.

De BVB war also an der 2. Hallschecht gefuerdert, schliisslech wollten d'Borussen op d'mannst ee Punkt mat heem huelen. Esou waren et och d'Westfalen, déi kuerz no der Paus eng Drangphas haten a sech ronderëm de Gol vum Kipper Handanovic festsetze konnten. Ma op der Stonn stoung de Score nach ëmmer bei 0:1 aus der Siicht vun den Däitschen an d'Zäit fir een Ausgläich ass lues awer sécher fortgelaf.

Inter huet iwwerdeems gutt verdeedegt an huet d'Spill op dëser zolitter Defense opgebaut. Esou konnten d'Nerazzurri och geféierlech an Aktioun trieden, wéi den Esposito an de Lafduell mam Hummels a Weigl gaangen ass, a sech déi zwee Defenseure just nach mat engem Foul ze hëllefe woussten - Eelefter! Dësen huet de Martinez, de Buteur vum 1:0, awer net eragesat.

Den 2:0 fir Inter duerch de Candreva Kuerz viru Schluss huet de Candreva d'Partie entscheet.

Zu deem Ament hat ee geduecht, datt frësche Wand duerch d'Reie vum BVB gezu wier, ma deem war awer net esou. De Candreva huet an der 89. Minutt fir den 2:0 gesuergt an den Italiener domat de vollen Asaz geséchert.

Highlighten aus der 2. Hallschecht Och an der zweeter Hallschent hat Dortmund näischt entgéintzesetzen.

Slavia Prag - Barcelona 1:2

0:1 Messi (3'), 1:1 Boril (50'), 1:2 Olayinka - Selbstgol (57')

D'Katalane ronderëm de Lionel Messi waren an der tschechescher Haaptstad gefuerdert. Barcelona ass dann och ganz fréi am Match an den Avantage geroden. Et war keen anere wéi de "La Pulga" selwer, de Lionel Messi, dee fir säi Club, no enger Une-deux mam Arthur, den 1:0 markéiere konnt. Domat war d'Marschrichtung vun der Partie an den Ufanksminutte scheinbar virginn.

Do wollt de Boril awer nach ee Wiertche matschwätzen. 5 Minutten no der Paus huet säin Teamkolleg Masopust déi katalanesch Ofwier viru Schwieregkeete gestallt an de Ball un de Boril weiderginn. Dësen huet dat ronnt Lieder propper aus 11 Meter verwandelt. Duerno huet Barca den Takt awer nees uginn an ass duerch ee Selbstgol vum Olayinka zeréck an de Match komm. De Favorit vu Barcelona huet sech bis zum Schluss dës Féierung net méi huele gelooss a séchert sech domat eng iewescht Tabelleplaz.

Den anere Match am Grupp F am Resumé Barcelona hëlt aus der tschechescher Haaptstad 3 Punkte mat heem.

Grupp E

Genk - Liverpool 1:4

0:1 Oxlade-Chamberlain (2'), 0:2 Oxlade-Chamberlain (57'), 0:3 Mané (77'), 0:4 Salah (87'), 1:4 Odey (88')

An der Liga ongeschloen an an der Champions League, no der Victoire vun de Reds zu Genk, op der richteger Spur. D'Jonge vum Trainer Klopp hu fréi am Match getraff, dat wéi dem Oxlade-Chamberlain säi Schoss aus der Distanz am belsche Filet gelant ass. No dësem schéine Gol vum "The Ox", wéi en déi Säit der Manche genannt gëtt, goung et op den Téi.

Nom Säitewiessel war et op en Neits den Ex-Arsenal-Spiller, dee markéiere konnt. An dëse Gol hat et wierklech a sech: de Firmino huet nämlech den engleschen Nationalspiller um 16ter zerwéiert an dësen huet et sech net huele gelooss, de Ball mat engem Ausserëst-Chip an den ieweschte Wénkel ze setzen. Domat war den Titelverdeedeger op de Gewënnerstrooss a konnt d'Féierung esouguer nach duerch de Mané ausbauen.

An de leschte reguläre Spillminutten huet dunn nach déi egyptesch Vedette Salah säi Gol geschoss. Ma de Belsch ass awer och nach den Éieregol gelongen, dat wéi den Odey vun enger Onopmierksamkeet an der Liverpooler Defense profitéiere konnt.

Salzburg - Napoli 2:3

0:1 Mertens (17'), 1:1 Haaland (40'), 1:2 Mertens (64'), 2:2 Haaland (72'), 2:3 Insigne (73')

D'Italiener si liicht favoriséiert an de Match géint Salzburg gaangen. Ma d'Neapolitaner hunn awer missen Uergt ginn, ass de Stuerm vun den Éisträicher besonnesch staark. Et war awer de Mertens, dee seng Faarwen an den Avantage schéisse konnt. Salzburg koum 5 Minutte virun der Paus duerch een Eelefter vum Haaland zeréck an de Match. Ma nom Säitewiessel huet de Mertens deen ale Virsprong fir d'Italiener nees hiergestallt.

8 Minutte méi spéit koum dunn nees d'Äntwert vum Haaland, deen ebenfalls fir 2. markéieren an op 2:2 ausgläiche konnt. Et goung hin an hier, well just eng Minutt méi spéit den Insigne d'Italiener nees virbruecht huet. Um Enn konnten d'Neapolitaner sech behaapten.

De Resumé vum Grupp E Tëscht Salzburg an Napoli goung et hin an hier a Liverpool hat keng Méi géint Genk.

Grupp G

Benfica - Lyon 2:1

1:0 Silva (4'), 1:1 Depay (70'), 2:1 Pizzi (86')

Am Grupp G bleift et nom 3. Spilldag immens spannend. Leipzig hat am fréien Owend schonn doheem géint St. Petersburg gewonnen, Benfica a Lyon hunn deemno missen nozéien - hei wollt eng Ekipp där anerer d'Punkten ofhuelen. Richteg gutt huet et dann och scho fréi fir d'Portugisen ausgesinn, well si si fréi a Féierung geroden. Am weidere Verlaf huet den Depay fir d'Fransousen ausgeglach. Ma kuerz viru Schluss huet de Pizzi deen ale Virsprong fir SLB nees hiergestallt, wéi de Lopes dem Portugis de Ball virun d'Féiss geheit huet an dësen direkt an den eidele Gol geschoss huet.

Leipzig - Zenit 2:1

0:1 Rakitsky (25'), 1:1 Laimer (49'), 2:1 Sabitzer (59')

RB wollt virum eegene Public onbedéngt de vollen Asaz kasséieren, fir weider vun der Qualifikatioun kënnen ze dreemen. Ma och Zenit rechent sech Chancen op ee Weiderkommen aus. No ugangs staarken "Bullen" koumen d'Gäscht ëmmer besser an de Match a konnten nach virun der Paus a Féierung goen.

Nom Téi koum Leipzig duerch eng flott Ballkombinatioun an engem Gol vum Laimer nees zeréck an de Match. Den Tëppel op I huet awer de Sabitzer kuerz virun der Stonn gesat. Den Éisträicher huet mat engem fantastesche Schoss an d'iewescht Kräiz d'Partie gedréit.

De Resumé vum Grupp G Leipzig konnt doheem de Match géint Zenit dréien a Benfica krut de vollen Asaz géint Lyon.

Grupp H

Ajax - Chelsea 0:1

0:1 Batshuayi (86')

Am Grupp H sinn d'Favoritten openee getraff: D'Blues waren zu Amsterdam beim Ajax op Besuch. No éischte 45 Minutten, an deene keng Goler gefall sinn, huet den Arbitter béid Formatioune fir d'Paus an d'Kabinne geschéckt. Nom Säitewiessel hunn zwee Ex-Dortmunder fir d'Entscheedung gesuergt. De Pulisic huet de Batshuayi an der Mëtt zerwéiert - dësen huet mat sengem lénks Fouss op 1:0 gesat.

Lille - Valencia 1:1

0:1 Cheryshev (63'), 1:1 Ikone (90'+5)

De Club vum Lëtzebuerger Geschäftsmann Gérard Lopez krut et mat Valencia ze dinn. No engem 1. Hallschecht ouni Goler am Stade Pierre-Mauroy zu Lille, waren et d'Gäscht déi an den zweete 45 Minutten de Score opgemaach hunn, dat a Persoun vum Cheryshev. Nom Säitewiessel hat Lille weider Méi, de Ball am spuenesche Gol ënnerzebréngen. Ma d'Fransousen hunn awer bis zum Schluss gekämpft a sech dunn awer nach belount. Den Ikon huet dem LOSC mat sengem Gol an der Nospillzäit e Punkt geséchert.