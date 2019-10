De Weekend huet d'Lëtzebuerger Badminton-Federatioun an der Coque déi 15. Editioun vum internationale Jugendturnéier "Youngsters" organiséiert.

Am Ganze waren de Weekend iwwer 243 Spiller a Spillerinnen an der Coque am Asaz. Bei den U13-Meedercher huet d'Mara Hanfer fir eng lëtzebuerger Victoire gesuergt. Bei den U15-Jonge war et déi 2. Plaz fir de William Wang.

Da stoungen och nach d'Shana Pauquet mat hirer schwäizer Partnerin an d'Koppel Léa Genson/Maira Zieser bei den U19 am Dubbel um Podium.

© Feluba © Feluba © Feluba

Schreiwes vun der Feluba

De leschte Weekend gouf an der Coque um Kierchbierg fir déi 15. Kéier den Internationale Jugendturnéier “Youngsters” vun der Lëtzebuerger Badminton Federatioun organiséiert.

243 Spillerinnen a Spiller hunn sech an 20 verschidde Kategorien, vun U11 bis U19, Eenzel an Doubel, gemooss an no Ronn 600 Matcher stoungen och 2 Sportler aus dem Lëtzebuerger Kader an de respektive Finalen.

D’Mara Hafner huet an engem ganz spannende Match iwwert 3 Sätz sech duerchgesat kritt an esou d’Kategorie Meedecher U13 gewonnen.

De Willam Wang sengersäits huet d’Final knapp an 3 Sätz verluer an huet sech eng remarkabel 2. Platz an der Kategorie Jongen U15 erkämpft.

Iwwert e weidere Podium fir Lëtzebuerg konnten d’Shana Pauquet (mat enger Schwäizer Partnerin) an d’Koppel Léa Genson / Maira Zieser bei de Meedercher Doubel U19 feieren.

All d’Resultater sinn op tournamentsoftware.com ze fannen.

No engem gelongene Weekend freeë mir eis schonn op déi nächst Editioun 2020.