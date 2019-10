Eng Minutt a 6 Sekonnen hat de Finanzminister Pierre Gramegna virun 2 Wochen iwwer de Sport geschwat, wéi hien de Staatsbudget fir 2020 virgestallt hat.

Dat wär schonn e kloert Zeeche gewiescht, wéi wichteg de Sport dëser Regierung wär, sot dunn de Sportminister Dan Kersch. Bei deene ronn 64 Milliounen Euro, déi fir de Sport am Staatsbudget virgesi sinn, gëtt et ënnert dem Artikel 33.010 och en neie Posten.

Nation Branding/Reportage Franky Hippert

An dat ass deen vum Nation Branding am Sport. Dozou sot de Sportminister Dan Kersch, dass dee bis elo onofhängeg vum Sportsministère geréiert gi wär, dat géif sech awer elo an Zukunft am Beräich Sport änneren.

De Sportminister Dan Kersch ass sech och bewosst, datt sécherlech net jiddwereen, wat den Nation Branding ugeet, mat deem dach limitéierte Budget kann zefridde gestallt ginn.

An deem Kader wëll een och seng Marken d'nächst Joer op den Olympesche Spiller zu Tokio hannerloossen.

Eisen Informatioune no ass et awer och esou, datt onofhängeg vum Budget am Sportsministère, vu Säite vum Finanzministère, awer en vue vun den Olympesche Spiller zu Tokio2020, deen een oder anere Posten, och personeller Natur, gestrach, respektiv als net néideg empfonnt gi wär.