RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

FuttballRoberto Mancini nees Trainer vun der italieenescher Nationalekipp

RTL Lëtzebuerg
2021 hat hien Italien zum EM-Titel verhollef. Elo ass de Roberto Mancini nees zréck um Trainerstull vun der Squadra Azzura.
Update: 28.07.2026 16:17
Nees zréck um italieenesche Trainerstull: De Roberto Mancini.
© AFP

De Roberto Mancini ass nees Trainer vun der italieenescher Futtballnationalekipp. Dat huet de Chef vum italieenesche Futtballverband Giovanni Malago en Dënschdegnomëtteg confirméiert. Domat ass et de Retour vum 61 Joer ale Cheftrainer, deen Italien 2021 zum EM-Titel verhollef huet.

Zanter dem Récktrëtt vum Gennaro Gattuso nom batteren Out géint Bosnien Herzegowina an de Playoffe fir d'WM 2026 hat Italien nach keen neien Trainer fonnt. Bei der 1:0-Victoire am Testmatch géint Lëtzebuerg hat de Silvio Baldini den Trainerstull interimsweis iwwerholl an dobäi vill Jonker fir d'Squadra Azzura nominéiert.

An deene leschte Wochen hat dann de Paolo Maldini, dee mëttlerweil als Techneschen Direkter demissionéiert huet, probéiert, ënner anerem de Pep Guardiola an och de Carlo Ancelotti unzelackelen. Wéi dat awer näischt ginn ass, hat een den Andrea Pirlo als méigleche Kandidat am Aen, ma hei stoung eng Kooperatioun vum fréieren italieeneschen Nationalspiller mat engem russesche Wett-Ubidder am Wee.

Elo huet ee mam Roberto Mancini eng Léisung fonnt, déi eebe rezent mam EM-Titel op d'mannst bei kontinentale Competitioune Succès bruecht huet. De Kontrakt leeft bis 2029.

Weider rezent Trainerwiesselen

Elo ass et offiziell
Zinédine Zidane gëtt franséische Futtballnationaltrainer
Vum 15. August un
Jürgen Klopp neien däitsche Futtballnationaltrainer
Iwwerhëlt Successioun vum Rudi Garcia
Mark van Bommel neien Trainer vu belscher Nationalekipp

Am meeschte gelies
Bankomat-Sprengung zu Veianen
Kee Geld geklaut, esou Police - gesicht gëtt no wäissem Mercedes Cabrio
Video
Audio
Fotoen
Invité vun der Redaktioun (28. Juli) - Christian Weis
Zu Esch soll nach dëst Joer eng Steier vu bis zu 10.000 Euro op eidel Wunnengen agefouert ginn
Video
Audio
67
Zeienopruff vun der Police
Hausbewunnerin gëtt no Déifstall zu Méchelbuch mam Fluchtauto ugestouss
Serie "Dat sinn Ech" - Eliana Rocha
"De Rollstull huet mir meng Fräiheet zeréckginn"
Video
3
Presuméierten Täter festgeholl
Mann attackéiert zu Paräis dräi Frae mat Messer
Video
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
FIFA President Gianni Infantino speaks during a FIFA reception at Trump Tower in New York on July 17, 2026.
Un Investisseuren
FIFA plangt Verkaf vu kommerzielle Rechter un Turnéieren
0
Elo ass et offiziell
Zinédine Zidane gëtt franséische Futtballnationaltrainer
9
Iwwerhëlt Successioun vum Rudi Garcia
Mark van Bommel neien Trainer vu belscher Nationalekipp
2
Vum 15. August un
Jürgen Klopp neien däitsche Futtballnationaltrainer
Audio
19
Conference-League-Qualifikatioun
UNA Stroossen no klorer 0:4-Defaite zu Belgrad virum europäeschen Aus
9
Bosseg Petitiounen
Muss d'WM-Finall frësch gespillt ginn?
32
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Safety First
Tour de France
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Futtball-WM
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.