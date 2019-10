En Donneschdegowend koum et an engem Nodrosmatch vum 5. Spilldag am Hären-Handball zu dem Duell tëscht dem HB Esch an dem HBC Schëffleng.

Hären-Handball

HB Esch - HBC Schëffleng 41:22 (28:6)

D'Gäscht vu Schëffleng konnte sech an dëser Saison bis elo nach net iwwer een Erfolleg freeën an dono, datt sech dat um Donneschdegowend an der Nodrospartie géint den HB Esch sollt änneren, huet et am Virfeld vun der Ausernanersetzung net ausgesinn.

Déi Escher hate par Konter mat engem Zweeër d'Méiglechkeet, nees an op Plaz 2 an der Tabell ze sprangen. Schonn no der 1. Véierlsstonn huet alles no enger Victoire vun der Ekipp aus der Minettsmetropol ausgesinn: 14:3 stoung et zu deem Ament. Den HBE huet och am weidere Verlaf vun der Partie de Fouss net vum Gas geholl, soudatt et mat enger 26:8-Féierung an d'Paus goung.

Nom Téi goung d'Partie weider an eng Richtung an zwar a Richtung Schëfflenger Gol. Zwar hunn déi Escher géint der Schluss deen een oder anere Gang zeréckgeschalt, ma um Enn stoung awer eng däitlech 41:22-Victoire fir si um Tableau.