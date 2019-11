E Freideg den Owend war nieft dem Laurent Jans och nach de Vincent Thill am Asaz.

Fir de Vincent Thill gouf et mat Orléans e Freideg den Owend an der franséischer Ligue 2 eng 1:2-Néierlag géint Caen. De Lëtzebuerger Nationalspiller huet vun Ufank u gespillt, ass awer an der 63. Minutt ausgewiesselt ginn. An der 34. Minutt krut hie Giel.

De Laurent Jans huet e Freideg den Owend säin alleréischte Bundesliga-Asaz gehat, dat beim 0:3 géint Hoffenheim. De Lëtzebuerger Nationalspiller ass an der 46. Minutt erakomm.

RTL-News: Bundesliga - Souverän Victoire fir Hoffenheim beim 1. Bundesliga-Match vum Laurent Jans

Den Enes Mahmutovic souz bei der 3:2-Victoire vu Maastricht 90 Minutte laang op der Bänk.