RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Tëscht Toodler an HeischentMaschinn op Feld a Flamen, dräi weider Vegetatiounsbränn am Laf vum Nomëtten

RTL Lëtzebuerg
Wéinst engem Brand um CR317 tëschent Toodler an Heischent ass op där Stréck den Ament e Pompjeesasaz vum CGDIS.
Update: 14.07.2026 17:45
© Domingos Oliveira
© Domingos Oliveira
© Domingos Oliveira
© Domingos Oliveira
© Domingos Oliveira
© Domingos Oliveira
© Domingos Oliveira

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Wéi am Bulletin vum CGDIS ze liesen ass, wier hei op engem Feld eng landwirtschaftlech Maschinn a Brand geroden, dat géint 16:30 Auer. Duerch d'Feier gëtt et op der Plaz den Ament immens vill Damp an et ass den Appell vun der Police, dës z'evitéieren.

Am Asaz sinn d'Pompjeeën aus der Nordstad, Alebësch, Buurschent, Colmer-Bierg a Wolz.

Am Laf vum Nomëtteg gouf et dann awer och nach weider Vegetatiounsbränn uechter d'Land, sou zum Beispill kuerz no 15 Auer um CR102 tëschent dem Katrewang a Kielen, wou d'Pompjeeë vu Kielen, Koplëscht, Mamer an aus der Stad am Asaz waren.

D'Pompjeeë vun Tandel a Veianen sinn dann um 16 Auer op Bettel an d'Telleschbaach geruff ginn. An e weidert Vegetatiounsfeier gouf et da kuerz viru 17 Auer tëschent Konstem an Holztem um CR322. Hei waren d'Pompjeeë vun Housen a Pëtschent am Asaz. Bei kengem vun de Bränn koume Persounen zu Schued.

Am meeschte gelies
Zesumme mam Xavier Bettel, Gauthier Destenay an Aspro
Katy Perry a Justin Trudeau op Spadséiergang iwwert de Fëschmaart
Video
Dréchent zu Lëtzebuerg
Appell fir Waasser ze spueren: Lokal och Sanktioune méiglech
Video
"Boergeld" um Smartphone
Den Zentralbankdirekter Nicolas Weber iwwer d'Bezuele mam neien digitalen Euro
Video
65
CGDIS-Bulletin
8 Asätz wéinst Bränn e Méindeg den Owend
Neie Staatsexamen
Minister Wilmes: “Eng Reform fir déi richteg Leit, fir déi richteg Posten ze fannen”
Video
Fotoen
24
Weider News
Op der Kockelscheier
De Staat wäert d’Locatioun an d’Exploitatioun vum Testzenter vum Space Campus finanzéieren
Tëscht 26. a 27. Juni
110 Griewer um Hollerecher Kierfecht beschiedegt
Fotoen
Bilan vun der ADR-Fraktioun
Alphabetiséierung op Franséisch misst op Äis geluecht ginn
Fotoen
2
Affär ëm illegal Immigratioun
Direkter vun Immigratiounsdirektioun Jean-Paul Reiter gouf als Verdächtege gehéiert
Nei Haaptroll fir de gudden Zweck
Tommy Schlesser gëtt Coordinateur vum Télévie
Video
Fotoen
Käschte fir Tripartitesaccord
Iwwer 800 Milliounen Euro geierft, ma d‘Hallschent geet un de Staat
7
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Safety First
Tour de France
Futtball-WM
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Futtball-WM
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.