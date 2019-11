D‘FLBB huet vun der Allerhellgevakanz profitéiert, fir zesumme mam Basket-Verband vu Baden-Württemberg hiren Echange fir d’U14-Ekippen ze organiséieren.

Zanter dem 31. Oktober an nach bis muer dauert den Trainingscamp fir déi jonk Basketspiller a Spillerinnen. Am Parc Housen ass d‘Sportshal den Ament voll a ganz fir de Basket reservéiert. D‘Lëtzebuerger U14- Nationalekippen, sou wéi hir Alterskollegen a Kolleginne vu Baden-Württemberg sinn nämlech schonns zanter en Donneschdeg hei fläisseg um trainéieren. Esou ee Camp ass virun allem fir dës jonk Ekippen immens wichteg.

Am Ganze sti fir all d‘Ekippen a 4 Deeg 4 ganzer Trainingsunitéiten an 3 Matcher um Programm. Hei schafft ee virun allem um Zesummenhalt vun der Ekipp.

D‘Ekippe sinn dann och déi 4 Deeg laang 24 op 24 Stonne beieneen. Zweemol den Dag iesse si zesummen a schlofen och beieneen. Esou kënnen d‘Ekippen ëmmer méi zu enger Eenheet ginn. An natierlech soll och jidderee Spaass dobäi hunn.

Wat d‘Matcher ugeet, do kuckt ee gréisstendeels net no Resultater, mä et geet wierklech drëms, fir d‘Ekipp an déi eenzel Spillerinnen ze verbesseren an ze forméieren.

Vum 16. bis den 19. Abrëll steet dann den nächsten Echange um Programm tëscht béide Verbänn. Do wäerten d‘Lëtzebuerger Spiller a Spillerinnen esou wéi de Staff dann op Steinbach an Däitschland reesen.