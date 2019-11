En Vue vun den Olympesche Spiller 2020 a Tokio ass et elo Zil fir d'Jenny Warling, an noer Zukunft an d'Top-10 an der Weltranglëscht ze packen.

D’Jenny Warling ka sech an der neister Weltranglëscht verbesseren a spréngt vun der 17. op déi 13. Plaz no vir.

Bedenkt een, datt d'COSL-Athletin nach viru knapps 1 Joer mat de Folge vun enger schwéierer Kräizband-OP ze kämpfen hat, ass dës Leeschtung ëmsou méi héich anzeuerdnen.

Elo gëllt et beim nächsten Tournoi, Enn November zu Madrid, eng gutt Leeschtung ofliwweren, soudass d'Lëtzebuergerin weider un Olympia zu Tokio 2020 gleewe kann.

Offiziellt Schreiwes vum Chantal Warling



No der Publikatioun vum neie World-Ranking am Karate (01.11.2019) ass d'Jenny erfreet iwwer dee Sprong, deen hatt no virgemaach huet an ass deementspriechend motivéiert, et an den nächste Méint bis an d'Top-10 ze packen - en Vue vu senger nach ëmmer méiglecher Qualifikatioun fir Tokio 2020. Et ass allgemeng bekannt, datt et no senger Verletzung schwéier wäert sinn, sech an der Wéi vum Karate (Japan; Tokio Olympia 2020) dierfen ze beweisen, mee d'Jenny schafft weiderhin äifreg u sengem Zil. Datt dës Astellung Friichten dréit, kann een an der neister Ranking-Lëscht feststellen: d'Jenny kënnt vun der Plaz 17 op déi 13. Plaz an engem Coup.

Bal onvirstellbar, wann ee bedenkt, datt hatt virun 1 Joer, amplaz um Tatami géint Géignerinnen ze kämpfen, nach mat de Nowéie vu senger Kräizband-OP ze kämpfen hat. Wärend där Zäit (d'Olympia-Quali huet am September 2018 ugefaang!) huet hatt mat Akribie eng Kiné-Seance no där anerer bewältegt (wärend d'Konkurrentinnen tëschent September '18 a Mäerz '19 scho wäertvoll Qualipunkte gesammelt hunn) fir sech, mat Erfolleg wéi ee gesäit, erëm zréck un d'Weltspëtzt ze kämpfen.

De beschte Beweis dofir ass: Europameeschterin 2019! Dësen Titel huet d'Jenny motivéiert alles ze ginn a weider un sengem Ziel ze schaffen: Tokio 2020. Do kéint, mat enger gudder Auslousung an enger optimaler Dagesform de K1 Premier League zu Madrid Enn November (29.11.-01.12.) dem Jenny zu weideren Olympiapunkte verhëllefen. Dësen Tournoi ass gläichzäiteg déi lescht Méiglechkeet fir dëst Joer am World-Ranking nach weider no vir ze kommen.

Insgesamt kann d'Jenny dës Saison awer als déi Bescht vun hirer ganzer Karriär bezeechnen. Am Mäerz dëst Joer hat hatt sech fir säi 25. Gebuertsdag selwer iwwerrascht an dee schéinste Cadeau selwer gemaach: Goldmedail, d.h. Europameeschterin 2019 bei de Senioren (genau 7 Méint no hirer Kräizband-OP).