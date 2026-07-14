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De Magazin live um Luxexpo Open AirGrouss Show vum Katy Perry mat "Teenage Dream" lancéiert

RTL Lëtzebuerg
En Dënschdeg den Owend ëm 21 Auer ass d'Show vun der Pop-Ikon um Kierchbierg lassgaangen.
Update: 14.07.2026 21:48
Déi éischt Minutte vum Katy-Perry-Concert
Ëm 21 Auer ass d'Show vun der Pop-Ikon um Kierchbierg lassgaangen.

Mat méi wéi 150 Millioune verkaafte Placken ass d'Katy Perry eng vun den erfollegräichste Musekerinnen op der Welt. Si ass schonn an der berüümter Halftime Show vum Super Bowl opgetrueden a stoung rezent zu Los Angeles bei der Ouverture vun der Futtball-WM op der Bün. Souguer am Weltall war si schonn.

Eng Kënschtlerin, déi vill Mënsche begeeschtert - och zu Lëtzebuerg, wéi een um Parking vun der Luxexpo konnt gesinn. D'Fans vun der US-amerikanescher Sängerin sinn op de Site era gestiermt, wéi d'Dieren um 17:30 Auer opgaange sinn. An trotz staarke Reeschauere wollten d'Leit sech déi bescht Plaz bei der Bün sécheren, fir hirem Star esou no wéi méiglech ze sinn.

© Pierre Weimerkrich / RTL
© Pierre Weimerkrich / RTL
© Pierre Weimerkrich / RTL
D'Plaz virun der Luxexpo kuerz virum Start vum Concert.
D'Plaz virun der Luxexpo kuerz virum Start vum Concert. © Pierre Weimerskirch / RTL
D'Plaz virun der Luxexpo kuerz virum Start vum Concert.
D'Plaz virun der Luxexpo kuerz virum Start vum Concert. © Pierre Weimerskirch / RTL
D'Plaz virun der Luxexpo kuerz virum Start vum Concert.
D'Plaz virun der Luxexpo kuerz virum Start vum Concert. © Pierre Weimerskirch / RTL
D'Plaz virun der Luxexpo kuerz virum Start vum Concert.
D'Plaz virun der Luxexpo kuerz virum Start vum Concert.
D'Plaz virun der Luxexpo kuerz virum Start vum Concert.

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15.500 Leit gi sech um Concert erwaart, an déi kréien eng spektakulär Show geliwwert, verréit de Musekchef vun RTL Radio Lëtzebuerg, de Jules Serrig, am Interview mam Olivier Catani. D'Fans dierfe sech wuel souguer op ee Stage Diving vum Katy Perry freeën, an op ee flott Bünebild.

Méi Detailer iwwer d'Katy Perry a seng Show, an Andréck am Virfeld vum Concert, gëtt et am Replay vum Magazin. Weider Andréck a Fotoe vun der Plaz ginn et dann e Mëttwoch de Moien op RTL.lu.

Jules Serrig, Musekchef vun RTL Radio Lëtzebuerg, iwwer d'Katy Perry
Et ass eng Kënschtlerin, déi vill Mënsche begeeschtert - och zu Lëtzebuerg, wéi een um Parking vun der Luxexpo konnt gesinn.
De Magazin live um Luxexpo Open Air
Ëm 21 Auer geet d'Show vun der Pop-Ikon um Kierchbierg lass.

De Gauthier Destenay mam Mupp Aspro, dem Mia Moretti, dem Katy Perry, dem Justin Trudeau an dem Xavier Bettel den 13. Juli 2026 an der Stad.
Zesumme mam Xavier Bettel, Gauthier Destenay an Aspro
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