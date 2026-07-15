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Public Viewing vun der WM-HalleffinallSpuenien als éischten an der Finall - grouss Freed bei de Fans

Christophe Hochard
Um Dënschdenowend gouf déi éischten Halleffinall vun der Fussballweltmeeschterschaft tëscht Frankräich a Spuenien gespillt. Op ville Plazen am Land hat een d'Méiglechkeet de Match virum groussen Ecran ze suivéieren.
Update: 15.07.2026 11:54

Public Viewing um Glacis vun der WM-Halleffinall: Spuenien vs. Frankräich (14.7.26)

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Eou och beim Public Viewing zu Esch op der Brillplaz. Schonn tëscht 19:30 an 20 Auer haten déi éischte Supporter vu béiden Ekippe sech Plaz geholl. Eng ronn 1.000 Leit souzen oder stounge ronderëm den Ecran, fir sech d'Partie mat Famill a Frënn unzekucken.

Public viewing vun der WM-Halleffinall: Grouss Freed bei de spuenesche Fans
Um Dënschdenowend gouf déi éischten Halleffinall vun der Fussballweltmeeschterschaft tëscht Frankräich a Spuenien gespillt.

D'Escher Sportsclibb konnte sech e puer Su verdéngen, andeems si Iessen a Gedrénks verkaaft hunn. Um Dënschdeg war et d'Jeunesse, déi dëst geréiert huet.

Public Viewing op der Brillplaz zu Esch
Public Viewing op der Brillplaz zu Esch © Christophe Hochard
Public Viewing op der Brillplaz zu Esch
Public Viewing op der Brillplaz zu Esch © Christophe Hochard
Public Viewing op der Brillplaz zu Esch
Public Viewing op der Brillplaz zu Esch © Christophe Hochard
Public Viewing op der Brillplaz zu Esch
Public Viewing op der Brillplaz zu Esch © Christophe Hochard
Public Viewing op der Brillplaz zu Esch
Public Viewing op der Brillplaz zu Esch © Christophe Hochard
Public Viewing op der Brillplaz zu Esch
Public Viewing op der Brillplaz zu Esch © Christophe Hochard
Public Viewing op der Brillplaz zu Esch
Public Viewing op der Brillplaz zu Esch © Christophe Hochard
Public Viewing op der Brillplaz zu Esch
Public Viewing op der Brillplaz zu Esch © Christophe Hochard
Public Viewing op der Brillplaz zu Esch
Public Viewing op der Brillplaz zu Esch © Christophe Hochard
Public Viewing op der Brillplaz zu Esch
Public Viewing op der Brillplaz zu Esch
Public Viewing op der Brillplaz zu Esch
Public Viewing op der Brillplaz zu Esch
Public Viewing op der Brillplaz zu Esch
Public Viewing op der Brillplaz zu Esch
Public Viewing op der Brillplaz zu Esch
Public Viewing op der Brillplaz zu Esch
Public Viewing op der Brillplaz zu Esch

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

D'Ambiance op der Plaz selwer war exzellent. Alles ass friddlech iwwert d'Bün gaangen. Souwuel déi franséisch ewéi déi spuenesch Supporter hunn hir Ekipp ugefeiert. Goler vum Mikel Oyarzabal op Eelefmeter hin an dem Pedro Porro hunn d'Spuenier op d'Gewennerstrooss bruecht. Um Enn hunn d'spuenesch Gesäng a Fändelen d'Iwwerhand gehat. Déi spuenesch Fans sinn houfreg op d'Leeschtung vum aktuellen Europameeschter a freeë sech op d'Finall e Sonndeg.

D'Spuenier leie sech an den Äerm, nodeem si sech fir d'WM-Finall qualifizéiere konnten.
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Public Viewing zu Bartreng vun der WM-Halleffinall Frankräich géint Spuenien (14.7.26)

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

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