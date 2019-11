De Weekend goufen et an der NFL e puer richteg gutt Matcher an dobäi gouf et och direkt e puer Iwwerraschungen.

Atlanta Falcons - New Orleans Saints 26:9

New Orleans Saints hate bis e Sonndeg den Owend nëmmen een eenzege Match verluer, ma géint d'Atlanta Falcons sollt eng weider Néierlag dobäi kommen. D'Ekipp ëm de Quarterback Drew Brees huet sech nämlech mat 9:26 geschloe ginn. Eng dach iwwerraschend Néierlag, well fir d'Falcons war et eréischt den zweeten Erfolleg dës Saison, dat bei 7 Néierlagen. De Matt Ryan, de Quarterback vun Atlanta koum op 182 Passing-Yards an 2 Touchdown-Päss. Den Drew Brees koum zwar op 105 Passing-Yards méi, dat awer ouni Touchdown-Pass. Déi 9 Punkte krute si duerch 3 Field Goals vun hirem Kicker Will Lutz.

Kansas City Chiefs - Tennessee Titans 32:35

Och fir d'Kansas City Chiefs gouf et eng Néierlag, mat där een net onbedéngt gerechent hätt. Si hunn nämlech mat 32:35 géint d'Tennessee Titans verluer an dat obwuel bei den Chiefs hire Star-Quarterback Patrick Mahomes nees mat dobäi war. Seng 446 Passing Yards an 3 Touchdown-Päss sollten um Enn nawell net duergoen, fir ze gewannen. De Ryan Tannehill koum zwar nëmmen op 181 Passing Yards an 2 Touchdown-Päss, ma konnt mat engem richteg staarke leschten Drive iwwerzegen, deen hinnen d'Victoire bruecht huet. Hei war den Tannehill selwer an d'Endzon gelaf. Weider huet och den Derrick Henry ee groussen Deel zur Victoire bäigedroen. De Running Back ass nämlech fir 188 Yards an 2 Touchdowns gelaf.

Los Angeles Rams - Pittsburgh Steelers 12:17

Eng weider Defaite gouf et e Sonndeg dann och fir d'Los Angeles Rams, dat géint d'Pittsburgh Steelers. Hire Quarterback Jared Goff hat nämlech net dee beschten Dag erwëscht. Hien huet nëmmen 22 vun 41 Passen un de Mann bruecht an huet 2 Interceptions geheit. Dobäi kënnt nach eng weider Interception vun hirem Punter Johnny Hekker. Op där anerer Säit huet de Mason Rudolph de Ball fir 242 Yards an 1 Touchdown geheit. Virun allem duerch eng gutt Defense konnte sech d'Pittsburgh Steelers um Enn iwwert eng 17:12-Victoire freeën.

Minnesota Vikings - Dallas Cowboys 28:24

D'Minnesota Vikings sinn da weider um gudde Wee Richtung Playoffs, well si konnte sech an der Nuecht op e Méindeg mat 28:24 géint d'Dallas Cowboys duerchsetzen a feieren domat hir 7. Victoire an dëser Saison. De Kirk Cousins, de Quarterback vun de Vikings koum op 220 Yards an 2 Touchdown-Päss. Weider konnt och den Dalvin Cook nees iwwerzeegen, dat mat 97 Running-Yards a 86 Receiving-Yards. Den Dak Prescott huet fir d'Cowboys zwar 397 Passing Yards higeluecht an 3 Touchdown-Päss, ma och eng Interception. Dës huet hie geheit, wéi hie beim allerleschte Spillzuch eng Hail Mary gehei wollt, fir de Match an der leschter Sekonn nach ze gewannen, ma an der géignerescher Endzon konnt den Jayron Kearse de Ball offänken an esou war de Match eriwwer.

