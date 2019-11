D'Suite vun den 1/8-Finallen an der Coupe bei den Damme gouf et e Mëttwoch den Owend.

AB Conter - T71 Diddeleng 73:71 (37:40)

Mat enger knapp Féierung vu just 3 Punkten sinn d'Damme vum T71 Diddeleng zu Conter fir de Kont vun den 1/8-Finallen an der Coupe des Dames an d'Paus gaangen. Am 1. Saz war et d'Formatioun aus der Forge du Sud, déi sech mat 21:18 duerchsetze konnt - den 2. goung mat engem 19:19 gläich op en Enn.

D'Partie blouf och no der Paus ausgeglach a spannend. Wuel konnt och Diddeleng den 3. Quarter mat 17:15 fir sech entscheeden, den ABC huet am leschten awer geäntwert. Et goung hin an hier, ma an der leschter Sekonn vun der Partie huet d'Veshaundra Young zwee Fräiwerf eragesat an de leschte Véierel domat 21:14 fir d'Heemekipp entscheet. Um Enn stoung eng Knapp 73:71-Victoire fir den ABC um Tableau.

En Donneschdeg spillen dann nach d'Kordal Steelers géint de Gréngewald, e Freideg ass et d'Partie tëscht Bäerbuerg an Hesper.