Um Samschdeg gewënnt dann och nach Dikrech däitlech mat 30:19 géint Schëffleng bei den Hären a bei den Dammen klappt Käerjeng Esch mat 35:14.

E Samschdeg den Owend war am Lëtzebuerger Handball-Championnat bei den Hären an den Dammen de 8. Spilldag.

Hären-Handball

HB Esch - HB Käerjeng 31:24

An der éischter Halschent war et eng extrem spannend an ausgeglache Partie an där Käerjeng déi liicht besser Ekipp war a mat engem 14:12 Avantage an d'Paus gaangen ass. Nom Säitewiessel war Käerjeng awer guer net méi sou gutt ënnerwee, hu vill diskutéiert an direkt Buedem un d'Escher verluer. Den HB Esch war elo och ganz variabel am Spill no vir an hu staarken Handball gespillt. Sou dat se och verdéngt mat 31:24 gewannen.

HBC Schëffleng - CHEV Dikrech 19:30

Nodeems de Match am Ufank relativ ausgeglach war, konnt sech Dikrech ab der 13. Minutt e Virsprong erausspillen sou dat et an der Paus 9:16 stoung. No der Paus huet Dikrech dëse Virsprong dann souverän verdeedegt a souguer nach weider ausgebaut a gewannen dann schlussendlech mat 30:19.

Dammen-Handball

HB Esch - HB Käerjeng 14:35

Géint Käerjeng hat d'Heemekipp vun Esch vun Ufank un guer näischt entgéint ze setzen a louchen no 17 Minutten mat 0:14 am Réckstand. Dëst war dann och den Haaptgrond wisou se sou héich verluer hunn.