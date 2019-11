Um Samschdeg stoung den 8. Spilldag am Basket um Programm an do konnte bei den Dammen Steesel an Diddeleng Victoire feieren.

Hären-Basket

Musel-Pikes - Arantia Fiels 91:66

Am éischte Véierel huet d'Musel-Pikes de Kuerf net gutt getraff a konnten souguer keen 3er realiséieren sou dat d'Fiels mat engem Virsprong vu 4 Punkten an den 2. Véierel gaangen ass. An dësem ass et fir d'Miseler dann awer vill besser gelaf a bei der Arantia ass op eemol zimmlech vill schif gaangen sou dat d'Heemekipp sech elo e Virsprong konnt erausspillen.

No der Paus ass et bei der Fiels net besser ginn an haten weiderhin guer näischt méi entgéint ze setzen sou dat d'Musel-Pikes den Ecart weider konnten ausbauen. Am leschte Véierel konnten d'Miseler dann esouguer Spiller spille gelooss déi sos nach guer net an dëser Saison gespillt hunn a gewannen ouni vill Problemer mat 91:66.

T71 Diddeleng - AB Konter

Um 20.30 Auer

Amicale Steesel - Sparta Bartreng

Um 20.30 Auer

Hiefenech - Racing

Um 20.00 Auer

Dammen-Basket

T71 Diddeleng - Konter 82:80

Nodeems den éischte Véierel komplett ausgeglach mat 18:18 op en Enn gaangen ass, konnt sech Konter am zweete Véierel ofsetzen an e Virsprong vun 8 Punkten erausspillen. Mee et sollt sech dann awer nach e richtege Krimi an dësem Match entwéckelen a mat engem 72:72 ass et dunn an d'Verlängerung gaangen. An dëser hat Diddeleng dat bessert Enn fir sech a gewënnt mat 82:80.

Amicale Steesel - Sparta Bartreng 75:53

An der éischter Halschent huet Steesel der Sparta direkt d'Grenzen opgewisen an haten an der Paus schonn e Virsprong vun 20 Punkten. Am 3. Véierel konnt d'Sparta zwar de Réckstand e bësse verkierzen mee am leschte Véierel huet Steesel guer keng Zweiwel opkomme gelooss an de Match ganz souverän mat 75:53 gewonnen.

Den Iwwerbléck vun der Nationale II