Um Samschdeg goufen d'Matcher vun de 1/4-Finallen an der Coupe de Luxembourg gezunn an do trëfft ënner anerem Musel-Pikes op Ettelbréck bei den Dammen.

Hei all d'Matcher vun de 1/4-Finallen am Iwwerbléck: Hären: Racing - Musel-Pikes Zolwer - Basket Esch Mondorf - Etzella Ettelbréck Residence Walfer - T71 Diddeleng Dammen: Residence Walfer - Gréngewald Wolz - Telstar Hesper Musel-Pikes - Etzella Ettelbréck AB Konter - Basket Esch