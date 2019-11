Am Allersmatch vun der 3. Ronn am Challenge Cup konnten d'Red Boys Déifferdeng den Allersmatch an Tschechien mat 22:21 fir sech entscheeden.

An der 3. Ronn vum Challenge Cup kruten d'Red Boys Déifferdeng, als déi eenzeg Lëtzebuerger Ekipp déi nach an enger internationaler Competitioun vertrueden ass, et mat Nove Veseli aus Tschechien ze dinn. D'Tschechen aus engem 1.500-Awunner-Duerf hu sech fir déi éischt kéier fir den Challenge Cup qualifizéiert a konnten an der 2. Ronn direkt gewannen.

An der 1. Halschent war et e ganz ausgeglachene Match an där keng Ekipp där anerer eppes geschenkt huet sou dat et mat engem 13:13 an d'Paus gaangen ass. Och an der 2. Halschent war et net manner spannend a keng Ekipp konnt sech sou richteg ofsetzen. Duerch e Gol vum Hoffmann an de leschte Sekonnen konnten sech déi Déifferdenger dës Victoire mat engem 22:21 sécheren.

De Retourmatch gëtt Samschdes den 23. November zu Déifferdeng gespillt.