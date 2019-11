Net nëmmen de Match e Sonndeg géint Portugal stoung op der Kipp, mä och schonn aner grouss Futtball-Partien.

Net nëmmen de Match e Sonndeg géint Portugal stoung op der Kipp, mä och schonn aner grouss Futtball-Partien. Och an der Europa League, wou den F91 Diddeleng jo vertrueden ass, goufe verschidde Partien net ugepaff. Tatsaach ass, duerch dat schlecht Wierder, dem ville Reen an engem Drainage, deen net méi richteg funktionéiert, leit de Wues am Stade Josy Barthel extrem. An dovu konnt ee sech net nëmmen e Sonndeg e Bild maachen.

Virum Match géint Portugal war den Terrain am Stade Josy Barthel an engem desolaten Zoustand. Et war puer Deeg virum grousse Rendezvous géint den CR7 a Co emol nach net sécher, ob kéint gespillt ginn.

D'Uefa huet am Virfeld vun dëser Partie en Expert op Lëtzebuerg geschéckt, fir d’Aarbechten ze superviséieren. D'Stater Gemeng huet alles dru gesat, den Terrain esou gutt wéi méiglech ze preparéieren, wat si um Enn och fäerdegbruecht hunn.

Och schonns am Europa-League-Match vum F91 Diddeleng géint den FC Sevilla hat den Terrain duerch déi schlecht Wiederkonditioune gelidden.

Et erënnert ee sech och un de Match vum leschte Joer zeréck, wou d’Partie vum F91 géint Betis Sevilla op der Kipp stoung. Deemools war den Terrain veräist an et goufe Plastiksplanen iwwert de Wues geluecht, fir de Schued a Grenzen ze halen.

No all dëse Problemer mam Wues, mä och mam Stadion, deen zanter Jore vun enger Derogatioun vun der Uefa profitéiert, gëtt et Zäit, dass den neie Stadion opgeet.

An dësen suergt jo an der lescht och zolidd fir Gespréich, wat de Budget betrëfft. Am Februar 2014 sollt den neie Futtball- a Rugbystadion manner wéi eng méiglech Renovatioun vum Josy Barthel kaschten. Dës Zomm gouf op 30 bis 40 Milliounen estiméiert.

Am November 2016 gouf den Avant-Projet an der Gemeng mat ronn 60 Milliounen Euro gestëmmt.

No Feeler bei der Planung, supplementär Demanden an Ausschreiwungen, déi méi deier gi si wéi geplangt, gouf de Budget ëm 18,45 Milliounen Euro an d’Luucht gehuewen.

Wéi deier den neie Futtball- a Rugbystadion ënnert dem Stréch definitiv wäert ginn, steet nach net fest.

Invité am Journal

De Paul Philipp war eisen Invité am Journal Mam President vun der FLF hu mir iwwer den alen, awer och den neie Futtballstadion geschwat.

Fir iwwer dës Problemer ze schwätzen, war de President vun der Lëtzebuerger Futtballfederatioun e Méindeg den Owend och eisen Invité am Journal vun RTL Télé Lëtzebuerg. Mam President vun der FLF hu mir iwwer den alen, awer och den neie Futtballstadion geschwat.

Ënnert anerem hat de Cristiano Ronaldo de Wues am Josy Barthel e "Gromperefeld" genannt. Dëst huet dem President vun der Futtball-Federatioun natierlech guer net gefall.

Op de soziale Medien huet een e Méindeg gesinn, dass et fir de Match vun der Nationalekipp géint Portugal bei e puer Plazen 2 Tickete goufe fir déi selwecht Sëtzplaz. Op den éischten Bléck huet et ausgesinn, wéi wann d'FLF dës Plazen duebel verkaaft hätt. Dat ass awer net de Fall, seet de President vun der FLF. Et hat domadder ze dinn, dass verschidden Abonnementer fir déi ganz EM-Qualifikatioun um Postwee net ukomm wieren. Deen Ament hätt een d'Leit an de Siège vun der Federatioun komme gelooss, fir hinnen nei Ticketen ze ginn. Fir de Paul Philippe gesäit et dono aus, wéi wa verschidde Leit vun där Situatioun profitéiert hätten.

"Zu engem gewëssenen Zäitpunkt sinn e puer Abonnementer net ukomm, bei deene Leit, déi der bestallt haten an déi dat och bei eis gemellt hunn. Mir hunn hinnen dat och gegleeft a si hunn eis ënnerschriwwen, dass si nei Abonnementer vun eis kruten. Hei musse mir elo kucken, wat ass, mir ginn där Saach ganz genau no, mee duebel verkaaft absolut net. Mir hunn op d'Vertraue vun de Leit gezielt, déi eis ganz kloer gesot hunn: si sinn net ukomm, mir ënnerschreiwen hei, dass mir déi nei Tickete kritt hunn. Ob dat elo hei de Fall ass, musse mir kucken. Jiddwerfalls gi mir där Saach no.", esou de Paul Philipp.

Et kéint sinn, dass eng Persoun d'Abonnementer kritt huet an der Federatioun awer gesot huet, dass se net ukomm wieren an esou nach eng Kéier Tickete krut.

Fir d'Zukunft sinn nach eng Partie Matcher am Stade Josy Barthel geplangt, deemno muss den Terrain nach e bëssen duerhalen. Den F91 huet nach mindestens ee Match an der Europa League, d'Finall vun der Coupe de Luxembourg muss nach gespillt ginn an och am Mäerz sollen nach Matcher do sinn. Deemno misst een de Wues nees an d'Rei bréngen an och kucken, firwat den Terrain elo an esou engem schlechten Zoustand war. Do kënnt et elo also zur Fro, wéi vill een nach wëll an de Stade Josy Barthel drastiechen a wéi vill een nach muss, fir dës Matcher net a Gefor ze bréngen. D'Uefa hat der FLF recommandéiert, einfach een neie Wues ze leeën, ma dat géing natierlech deier ginn.

Da gouf awer och iwwer den neie Stadion geschwat an do ass de Paul Philipp der Meenung, dass d'Rout Léiwen d'Nations League am September 2020 schonns do spille kéinten. Et war jo virgesinn, dass ee schonns éischter kéint op der Kockelscheier untrieden. Do war ënner anerem och ee Gala-Match geplangt, dat wier no aktuellem Stand awer net méiglech.

Ma och den neie Stadion mécht elo schonns Suergen. Zum enge géif et Problemer mat der Fassad ginn, esou dass et op der Tribün géing zéien. De Paul Philipp huet erkläert, dass een do erkläert kritt hätt, dass e bësse Loft un de Wues soll kommen. Weider war hien der Meenung, dass déi Leit, déi dat entworf hunn, scho wëssen, dass do och Leit sëtzen an dass et an engem neie Stadion net optimal ass, wann et do zitt.

Weider gouf et eng Ännerung bei de Still, do kommen nämlech elo Klappstill an den neie Stadion eran. Dat hätt wuel nees méi kascht, ma dat wier elo net déi Mesure gewiescht, déi de Chiffer immens an d'Luucht gedréckt hätt, huet den FLF-President verséchert. Weider huet hien och gesot, dass d'Präiserhéijung wéinst de Still och deels d'Schold vun der FLF gewiescht wier.

Den FLF-President ass der Meenung, datt d'Käschte vum neie Stadion ze niddreg ugesat gi wieren. Et wier net normal, datt sech de Präis vun engem Stadion verduebelt hätt.