Um Méindeg den Owend war et den 10. Spilldag an der Qualifikatioun fir d'Europameeschterschaft.

Grupp D

Virum leschte Spilldag am Grupp D war fir 3 Ekippen nach alles op. Allerdéngs gëtt et just 2 Ticketen an op jeeweils een dovunner konnte virun dësem Match nach Dänemark, d'Schwäiz an Irland hoffen. Déi einfachst Aufgab gouf et fir d'Schwäiz, déi op Gibraltar hu missen untrieden. Fir Irland an Dänemark sollt et awer eng richteg Finall ginn, déi stounge sech nämlech e Méindeg den Owend direkt géigeniwwer. Irland huet misse gewannen, fir Dänemark wier ee Remis duergaangen.

Dänemark an d'Schwäiz kruten hiren EM-Ticket. Dänemark deelt mat Irland, d'Schwäiz erwaart dominant géint Gibraltar.

Irland - Dänemark: 1:1

Gibraltar - Schwäiz 1:6

1. Dänemark

2. Schwäiz

3. Irland

4.Georgien

5. Gibraltar

Grupp F

Am Grupp F war schonns virum leschte Spilldag gewosst, dass Spuenien a Schweden sech als 1. an 2. vum Grupp F géinge fir d'EM qualifizéieren. Si waren nämlech mat nëmme méi engem Match Rescht net méi anzehuele vu Rumänien oder Norwegen.

Spuenien - Rumänien: 5:0

Schweden - Färöer Inselen: 3:0

Malta - Norwegen: 1:2

1. Spuenien

2. Schweden

3. Norwegen

4. Rumänien

5. Färöer Inselen

6. Malta

Grupp J

Och am Grupp J war d'Spannung ëm déi éischt zwou Plaze schonns eraus, well hei waren Italien a Finnland schonns sécher fir d'EM qualifizéiert. Fir Finnland war et jo déi alleréischte Kéier iwwerhaapt, dass si sech qualifizéiere fir eng EM.

Italien - Armenien 9:1

Griicheland - Finnland 2:1

Liechtenstein - Bosnien-Herzegowina 0:3

1. Italien

2. Finnland

3. Griicheland

4. Bosnien-Herzegowina

5. Armenien

6. Liechtenstein