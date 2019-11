Beim Test-Lännermatch vun de Lëtzebuerger Dammen an de Kurpfalz Bären aus der 1. Bundesliga gouf et um Enn eng kloer Néierlag.

E Samschdeg den Owend koum et zu Gréiwemaacher „Op Flohr“ zu engem Frëndschaftsmatch tëscht der Lëtzebuerger Handball-Dammennationalekipp an der Dammenekipp vun de Kurpfalz Bären aus der 1. Bundesliga.

D‘FLH-Dammen hu sech dann an der Ufanksphas och schwéier gedoen, fir an de Match ze kommen, dat virun allem an der Offensiv. Si waren dacks gezwongen, vu wäitem ze schéissen an esou stoung et dann no knapp 8 Minutte schonns 5:1 fir d‘Gäscht aus Däitschland, déi och am weidere Verlaf vun der Partie ze staark waren an hir Avance ëmmer weider ausgebaut hunn an esou stoung et an der Paus schonns 9:19 aus Lëtzebuerger Siicht.

Der Ekipp vum Adrian Stot ass an der Offensiv net vill agefall. Ouni d‘Tina Welter huet de Lëtzebuerger Damme schonns eng wichteg Spillerin gefeelt an 8 Minutten no der Paus huet dunn och nach d‘Kim Wirtz blesséiert vum Terrain misse gedroe ginn.

Et huet 10 Minutte gedauert, bis d‘Lëtzebuerger Dammen an der zweeter Hallschent hiren éischte Gol schéisse konnten. Dono war d‘Partie e bësse méi ausgeglach, mat nawell liichte Virdeeler fir d‘Gäscht.

Um Enn verléieren d‘Lëtzebuerger Dammen de Match mat 15:33.

Kader vun der Lëtzebuerger Dammen-Nationalekipp:

16 ETOGA Eva HB Dudelange 2002

28 GOMES Ines Red Boys 2001

57 HUREMOVIC Alina HC Standard 2000

2 WIRTZ Kim HB Dudelange 1992

3 MELCHIOR Laura Red Boys 2000

4 ZEIMETZ Jill CHEV Diekirch 1993

5 DICKES Sharon HB Dudelange 1998

8 WILLEMS Laura HB Museldall 1997

10 WIRTZ Joy Yutz Handball Féminin 1996

11 SOBERANO Tania Red Boys 2000

13 JUNG Michelle CHEV Diekirch 2000

14 DAUTAJ Dea HB Dudelange 2000

24 SCHEUREN Lola Red Boys 2000

25 RADONCIC Semina HB Kaerjeng 1996

47 KIRTZ Lena United Brussels HC 2000

73 GRAN Amélie Red Boys 2000

77 MONTEIRO Ana Luisa Red Boys 1999

93 WELTER Tina FRISCH AUF! Göppingen 1993

98 ZUK Jenny HB Kaerjeng 1998 STOT Adrian coach

SCHEUREN Mich assistant coach

BURDENSKI Simon kiné

KEIFFER Josée official FLH