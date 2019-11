En Donneschdeg war eng Partie vum 8. Spilldag am Dammebasket. Ettelbréck krut et mam Basket Esch ze dinn.

Etzella - Basket Esch 90: 64 (52:31)

D'Ekipp aus dem Däich wollt mat enger Victoire géint déi Escher de Sprong un d'Tabellespëtzt packen. D'Etzella huet am 1. Véierel dann och ee strammen Tempo virgeluecht an dëse mat 28:11 fir sech entscheet. Och an den zweeten 10 Minutte waren et déi Ettelbrécker Dammen, déi weider dominant opgespillt hunn.

Grieb, Likhtarovich, Coulibaly a Co. wollten an den 2. Hallschecht fir déi Escher eng Schëpp dropleeën, fir sech gutt aus der Partie ze zéien. D'Ekipp aus den Däichwise blouf awer weider dominant a konnt och den 3. Véierel fir sech entscheeden, dat mat 21:17. Am leschte Véierel huet d'Heemekipp dunn och näischt méi ubrenne gelooss an d'Partie, nom 17:16 am 4. Véierel, souverän gewonnen.

Ettelbréck ass elo mat dësem Erfolleg, virum 9. Spilldag an der Total League um Weekend, den Tabelleleader. D'Kierra Anthony war bei der Etzella mat 32 Punkten "Highest Scorrerin".