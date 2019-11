Zu deem Resultat kënnt d’Weltgesondheetsorganisatioun WHO an engem neie Rapport, an deem eng éischte Kéier de Beweegungsmanktem vu Jonken analyséiert gouf.

Virun allem jonk Meedercher wieren net genuch kierperlech aktiv. 1,6 Millioune Schüler am Alter tëscht 11 a 17 Joer goufen an 146 Länner befrot a suivéiert. 81% vun de sondéierte Jonken kéimen deemno net op op d’mannst eng Stonn kierperlech Aktivitéit pro Dag, der recommandéierter Norm vun der WHO.