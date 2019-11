E Freideg den Owend goufen déi lescht Matcher an der Gruppephas vun den FLT-Masters am nationalen Tenniszenter zu Esch gespillt.

E Samschdeg geet et bei den FLT-Masters da weider mat den Halleffinallen am Eenzel an de Finallen am Dubbel. Vun 13 Auer u gëtt am CNT zu Esch Tennis gespillt.

E Sonndeg fält dann d'Decisioun ëm den Titel. Den Ufank ass um 14.30 Auer mat der Finall vun den Dammen an dann duerno sinn d'Hären un der Rei.

Hären

Dubbel

Tom Diederich / Chris Rodesch - Christophe Nickels / Christian Schleck 7:6, 6:2

Eenzel

Tom Diederich - Gilles Kremer 6:2, 2:6, 10:7

Christophe Nickels - Charles Berna 6:1, 6:0

Robi Tholl - Chris Rodesch 6:2, 4:6, 10:7

Christophe Tholl - Nicolas Weckerle 3:0, Ret.

Dammen

Eenzel

Laura Correia - Claudine Schaul 6:3, 6:4

Lucie Rabiot - Tatiana Silbereisen 2:6, 6:3, 13:11

Kylie Merlevede - Anne Grethen 6:0, 6:1

Tiffany Cornelius - Liz Badde 6:0, 6:0

Matcher an den Halleffinallen e Samschdeg

Um 3. Dag vum FLT Masters by Cardif Lux Vie sinn d'Entscheedungen an de Gruppe gefall. Doraus ergi sech déi follgend Matcher an den Halleffinallen um Samschdeg.

Bei den Hären:

Gilles Kremer - Christophe Nickels

Robi Tholl - Christophe Tholl

Bei den Dammen:



Claudine Schaul - Tiffany Cornélius

Laura Correia - Lucie Rabiot

Start vun den Halleffinallen ass 13 Auer am nationalen Tennis Center zu Esch.

Vu 17 Auer u sinn dann d'Finallen am Double:

Tholl / Tholl - Berna / Morel

Schaul / Cornélius - Baddé / Correia