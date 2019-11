Zweete gouf Norwegen, dëst viru Polen a Slowenien. Däitschland gouf nëmme 5.

Um Samschdeg stoung mat der Ekippekompetitioun zu Wisla a Polen déi éischten offiziell Kompetitioun vun der Saison um Programm.

Um Enn hat Éisträich mat 1018,2 Punkten eng Avance vun 22,5 Punkten op Norwegen. Polen koum mat 990,9 Punkten no zwee Duerchgäng op déi drëtte Plaz.

Fir Däitschland gouf et iwwerdeems eng kleng Enttäuschung bei der éischter Kompetitioun vun der neier Saison, dëst well si mat 972,6 nëmmen op Plaz 5 gelant waren.

Um Sonndeg steet dann déi éischten Eenzelkompetitioun um Programm.