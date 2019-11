De Racing klappt d'Fiels mat 79:56, Esch bleift weiderhin ongeschloen.

Am nationale Basketball-Championnat stoung im Samschdeg de 9. Spilldag um Programm.

Hären-Basket



Musel-Pikes - Diddeleng 83:93 ( 17:14, 37:44, 64:61, 83:93)



D'Musel-Pikes haten hei den T71 op Besuch. An enger serréierter Ufanksphas konnten d'Pikes sech eng knapp Avance erausspillen dëst beim Score vu 17:14 fir d'Lokalformatioun. Den T71 war duerno awer mat vill Schwong op den Terrain zeréck komm, a sou konnte si d'Mikes iwwerraschen a sech déi éischt méi däitlech Féierung erausspillen. Nodeems den Tom Schumacher kuerz virun der Paus markéiere konnt, gounge et mat enger 44:37-Avance an d'Halbzeit.

Nom Téi konnten d'Haushären op de Virsprong vun Diddeleng reagéieren, a sech erëm zréck an de Match kämpfen. Virun de leschten 10 Minutte hate si et fäerdeg bruecht, fir sech eng Avance vun 3 Punkten ze huelen, dëst beim Score vun 64:61. Am leschte Véierel konnt den T71 awer op en Neits en Reaktioun weisen, a virun allem den Eric Jeitz hat gewise, wat hien nach kann. Bei de Musel-Pikes war d'Loft an de leschte Minutten eraus, a sou konnt sech den T71 vun Diddeleng eng wichteg Victoire sécheren, dëst mat 93:83.



Racing - Fiels 79:56 (19:9, 38:24, 64:36, 79:56)

Nodeems et an den éischte 5 Minutten eng ausgeglache Partie war, war et duerno d'Lokalekipp, déi de Schluss vum éischte Véierel dominéiere konnten. Der Fiels war an de leschte 5 Minutte vum éischte Véierel net vill agefall, a sou konnte si an deene 5 Minutte just 2 Punkte markéieren. No den éischten 10 Minutte stoung et soumat ewell 19:9 fir de Racing.

Am zweete Véierel konnten d'Männer aus der Fiels sech erëm fänken, ma et war hinnen awer net gelonge, fir dem Racing entscheedend méi no ze kommen. Mam Score vun 38:24 fir de Racing goung et an d'Hallschent.

Nom Téi war bei der Fiels net méi vill zesumme gelaf. Virun allem Dräier waren hinne keng méi gelongen a sou konnt de Racing d'Avance schnell ausbauen, sou dass d'Entscheedung scho virum leschte Véierel gefall war. Mat enger 64:36-Avance goung et an de leschte Véierel.

Hei huet d'Lokalekipp hire Virsprong verwalt, an esou gouf et um Enn eng kloer 79:56-Victoire fir d'Häre vum Racing.

© Shari Schenten

Conter - Amicale 85:71 (20:18, 46:39, 64:57,85:71)

Zu Conter war et an den éischte Minutten eng ausgeglache Partie, am éischte Véierel konnt sech keng Ekipp däitlech ofsetzen, och wann d'Haushäre sech den éischte Véierel mat 20:18 séchere konnten.

An deenen 10 Minutten, déi duerno koume konnt sech Conter déi éischt bësse méi däitlech Féierung an der Partie sécheren,, sou dass et zur Paus 46:39 fir d'Haushäre stoung.

Ugefouert vum Jesse Von Morgan Jr am Trent Weaver, déi 32 bezéiungsweis 29 Punkte markéiere konnten, war et den Haushäre gelongen, hier zweete Victoire an dëser Saison anzefueren, dëst mat 85:71.

Basket Esch - Hiefenech 92:82 (22:19, 37:37, 65:58, 92:82)

Zu Esch war et eng serréiert Ufanksphas, béid Formatioune ware beméit, fir sech offensiv ze behaapten. Nom éischte Véierel war et eng ganz enk Partie, ma déi Escher konnte sech awer liicht a Féierung setzen, dëst mat 22:19.

Bis an d'Paus sollt sech um enke Match näischt änneren, keng Ekipp konnt sech ee klore Virdeel erausspillen a sou stoung et zur Paus och verdéngt 37:37 gläich.

D'Lokalekipp, déi bis ewell nach kee Punkt am Championnat verluer huet, war beméit, dass dëst och esou bleift, a sou hate si den Tempo och ugezunn. Virum leschte Véierel ware si soumat mat 65:58 an Avance.

Um Enn hu si sech dës Avance och net méi huele gelooss, a sou wannen d'Häre vun Esch mat 92:82 géint Hiefnech.



Sparta - Etzella 83:84 (20:24, 39:52, 55: 69, 83:84)

Zu Bartreng war mat der Etzella den aktuellen Zweeter aus der Total League op Besuch. An den éischten 10 Minutte konnt d'Sparta nach plazeweis gutt mat der Ettelbrécker Etzella mathalen, ma am zweete Véierel konnten déi Ettelbrécker de Match ëmmer méi an d'Hand huelen. An der Paus louch d'Formatioun ëm de Philippe Gutenkauf mat 52:39 a Féierung. Nodeems sech am drëtte Véierel keng Ekipp kloer verbesser konnt, haten déi Ettelbrécker virum leschte Véierel scho bal wéi de Vainqueur ausgesinn. Ma an de leschten 10 Minutte konnt d'Sparta de Match nache eng Kéier spannend maachen, ma um Enn sollten hier Beméiungen net belount ginn. D'Sparta vu Bartreng verléiert mat nëmmen engem Punkt manner 83:84 géint d'Etzella.

Dammen-Basket

Conter - Amicale Steesel 76:88 (20:12, 35:38, 55:58, 76:88)

Zu Conter waren et d'Damme vun der Heemekipp, déi dee bessere Start an d'Partie haten. Nodeems si tëschenzäitlech mat 14 Punkten an Avance waren, konnt d'Amicale de Réckstand bis zum Enn vum éischte Véierel nach op 8 Punkte verkierzen, dëst beim Stand vun 12:20 aus der Siicht vun de Gäscht.

Am zweete Véierel sinn d'Damme vu Steesel staark verbessert aus der Kabinn koum a beim AB Conter hat net méi esou vill geklappt, esou dass et mat enger 3-Punkten Avance fir d'Gäscht an d'Paus gaange war, hei war de Score 38:35 fir d'Amicale.

An engem ausgeglachene drëtte Véierel hat sech näischt un der Differenz geännert, sou dass ee beim Stand vun 58:55 fir di Steeseler vun enger spannender Schlussphas ausgoe konnt.

Dëst sollt allerdéngs net Fall sinn. D'Damme vu Steesel haten den Tempo ugezunn an haten dem AB Conter keng Chance méi gelooss. Um Enn gouf et nach eng relativ kloer Saach, dëst well d'Amicale sech um Enn mat 88:76 duerchsetze konnt.



Musel-Pikes - Diddeleng 62:72 (21:10, 31:40, 43:62, 62:72)



Den éischte Véierel hunn d'Musel-Pikes direkt gutt lassgeluecht, a si konnten dësen och kloer dominéieren. Mat 11 Punkten Avance beim Score vun 21:10 goung et also an den zweete Véierel. Hei waren d'Damme vun Diddeleng ewéi ausgewiesselt. Net manner ewéi 30 Punkte sinn hinnen hei gelongen, sou dass si sech konnten a Féierung setzen. Bei de Musel-Pikes hat zu dësem Zäitpunkt virun allem defensiv net méi vill geklappt. Mat enger 40:31-Avance konnt den T71 soumat an d'Paus goen.

Nom Téi huet Diddeleng den Tempo am drëtte Véierel nëmme liicht reduzéiert, ma si konnten awer fir d'Entscheedung suergen.

An de leschten 10 Minutten hu si hier Avance just nach verwalt, ma d'Musel-Pikes konnten de Match awer net méi spannend gestallten a sou verléiere si um Enn mat 62:72.



Gréngewald/Hueschtert - Walfer 85:80 (18:20, 40:42, 65:62, 85:80)

Basket Esch - Telstar 71:65 (19:19, 40:37, 56:44, 71:65)

Sparta - Etzella 74:86 (18:21, 50:49, 61:67, 74:86)

