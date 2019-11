Käerjeng léisst Schëffleng keng Chance an Esch ka sech géint Dikrech duerchsetzen.

An der AXA League am Handball bei den Häre stoung um Samschdeg den 9. Spilldag um Programm.

Ënnert anerem war den Tabellen-Zweete vun Esch zu Dikrech op Besuch.

Hären

Bierchem - Diddeleng 30:20

An enger ganz serréierter Ufanksphas war et kengem Veräin gelongen, fir sech eng komfortabel Avance erauszespillen. No gutt 10 Minutte stoung et domat 5:5 gläich. An enger éischter Hallschent, an där op béide Säite net vill Goler zougelooss goufen, konnt sech Bierchem eng knapp Avance erausspillen, dëst beim Stand vun 11:9 an der Paus.

Am zweeten Duerchgang waren et dann och d'Haushären, déi däitlech besser aus der Kabinn koumen a sou konnte si sech bis mat 16:10 ofsetzen. Virun allem de Bierchemer Golkipp hat ee ganz staarken Dag erwëscht, ma Diddeleng war offensiv och phaseweis net konsequent genuch.

Um Enn konnt sech Bierchem verdéngt mat 30:20 duerchsetzen.

Käerjeng - Schëffleng 39:25

An den éischten 10 Minutte sinn d'Haushäre vu Käerjeng besser an de Match koum a sou konnte si mat 5:2 a Féierung goen. Duerno sollt et awer eng serréiert Partie ginn. Schëffleng huet sech erëm erugekämpft a sou stoung et no knapp 20 Minutten och 10:10 gläich. Bis zur Paus sollt Käerjeng den Tempo allerdéngs nach eng Kéier unzéien, a sou konnt si och a Féierung goen, dëst beim Score vu 17:13.

Nom Téi konnte sech d'Haushären ëmmer weider ofsetzen. Den Häre vu Schëffleng huet et un Effizienz gefeelt, a sou war de Match 10 Minutte virum Enn beim Score vun 32:20 fir Käerjeng schonn esou gutt wéi entscheet. Um Enn war et dann och eng kloer 39:25-Victoire fir déi Käerjenger.

CHEV Dikrech - Esch 19:36

Zu Dikrech huet de Favorit vun Esch näischt ubrenne gelooss. Vun Ufank u loungen d'Gäscht a Féierung, an no enger véierel Stonn haten si ewell eng Avance vu 6 Goler op de CHEV. Dikrech war net richteg an de Match komm an den HB Esch huet seng Chance konsequent verwäert. An der Halbzeit war d'Virentscheedung scho gefall, dëst well d'Gäscht beim Score vun 21:9 ewell eng Avance vun 11 Punkten haten.

Och no der Paus huet Esch näischt ubrenne gelooss, a sou konnte si hir Avance konsequent verwalten. Um Enn ass et eng kloer 36:19-Victoire fir den Handball Esch.