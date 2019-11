No der knapper 22:21-Victoire am Allersmatch konnt Déifferdeng och de Retourmatch mat 27:25 fir sech entscheeden.

An der éischter Hallschent war et eng ganz serréiert Partie. D'Ekipp aus Tschechien war liicht besser an de Match koum, ma si konnte sech awer net vun Déifferdeng ofsetzen. Déi éischte Féierung fir Déifferdeng am Laf vun der Partie war genau zur Paus. No der éischter Hallschent louchen d'Lëtzebuerger domat mat 12:11 a Féierung. No der knapper Victoire am Allersmatch war soumat weiderhin nach alles méiglech.

No der Paus war et weiderhi ganz enk tëscht Déifferdeng an Nove Veseli. Béid Formatioune wollten dës Partie fir sech entscheeden. Nodeems Déifferdeng et gepackt hat, fir kuerz mat dräi Goler a Féierung ze goen, stoung et 10 Minutte viru Schluss 20:19 fir d'Lëtzebuerger.

An enger ëmkämpfter Partie war et bis zum Schluss spannend, ma um Enn haten déi Déifferdenger de längeren Otem, a sou konnte si sech mat 27:25 duerchsetzen a sech soumat fir d'Aachtelsfinalle qualifizéieren.