Ronn 350 Leefer hu sech e Samschdeg beim Mierscher Aquazenter op de Wee gemaach, fir pittoresk Ecker aus dem Dall vun de 7 Schlässer z'entdecken.

2 Distanze goufe beim Trail zu Miersch ugebueden: 12,5 km an 18 km. Iwwert déi laang Distanz hu sech de Belsch François Reding an d'Ungarin Moczo Zsanett d'Victoirë geséchert.

PDF: D'Resultater vun der Course iwwer 18 Kilometer

© X3M TRIATHLON MERSCH asbl.

De François Reding wunnt an der Belsch, 10km vun der Lëtzebuerger Grenz ewech, an dacks begéint een den Triathlete op eise Kompetitiounen.

Ronderëm den Trail ass an de leschte Joren e richtege Boom entstanen. De François Reding, ass an der Belsch an der neier Formatioun vun Trail-Traineren engagéiert. Zu Miersch huet hien e Samschdeg souverän gewonnen, dat virum Jérome Ewen.

Bei den Dammen ass d'Ungarin Moczo Zsanett dacks op den éischte Plaze bei eise Manifestatiounen ze fannen, e Samschdeg ass si als 1. Damm iwwert d'Linn gelaf, dat virum Jackie Mores.

PDF: D'Resultater vun der Course iwwer 12,5 Kilometer