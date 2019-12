Et gouf déi éischt Victoire fir d'Bengals an d'Saints eliminéieren d'Falcons vun de Playoffs.

Béid Ekippe stounge bis elo elo 10:1 an dëse Weekend hu se béid eng Néierlag missten astiechen.

D'Patriots si bei den Texans ugetrueden an d'Ekipp aus Houston huet aktuell einfach e gudde Laf. Géint d'Patriots war dëst net anescht. Déi texanesch Verdeedegung huet de Brady konstant ënner Drock gesat an de Starquarterback huet vill missten astiechen. D'Offense vun den Texans war och konstant, si hunn an all Quarter exakt 7 Punkte markéiert an der esou 28 op d'Board bruecht. D'Patriots waren an der Paus 3:14 hannen an déi 13 Punkten am leschte Quarter waren dann awer net duer gaangen, fir de Match ze dréinen. D'Texans wannen zum Schluss mat 28 op 22.

Knapp war d'Resultat och tëscht de 49ers an de Ravens. Hei ass et hin an hier gaangen. D'49ers haten déi éischt Féierung, dofir waren d'Ravens 17:14 an der Paus vir. No der Paus huet d'Ekipp aus San Francisco ausgeglach an et war laang déi eenzeg Punkten, déi an der Halbzeit gefall sinn. Et war du mam leschten Drive, wéi d'Ravens hire Kicker Tucker konnt positionéieren an hie konnt aus 49 Yards de Ball tëscht d'Potto setzen. et war de leschte Spillzuch vum Match an esou wannen d'Ravens hei knapp awer verdéngt mat 20:17.

Jo. Si kënne gewannen. Bis elo huet et ganz Saison dono ausgesinn, wéi wann dëst onméiglech wier, mä d'Bengals ginn net mat enger 0-16 Statistik aus der Saison eraus. Doheem ware si den Jets iwwerleeën an dat däitlech. Hir Defense huet dominéiert a just 6 Punkten an der éischter Hallschent zougelooss. An der zweeter huet se net nëmme keng zougelooss, mä och nach e Safety markéiert. Och d'Offense huet 20 Punkten am Match hikritt an esou wannen d'Bengals 22:6 géint d'Jets.

Schonn en Donneschdeg war dann de Macht tëscht de Saints an de Falcons. Fir d'Saints ass et drëm gaangen, fir sech den Titel an der NFC South ze sécheren. Fir d'Falcons ass et drëm gaangen, nach iwwerhaapt eng Chance op d'Playoffs ze hunn. D'Saints haten dann de bessere Start a ware 7:0 vir. Am zweete Quarter hu si 10 Punkte gemaach an d'Falcons 9. Si waren also mat 17:9 just ee Ballbesëtz hannen, alles war nach méiglech. Ma d'Saints konnten nach eng Kéier op 20:9 erhéijen an déi 9 Punkten am leschte Quarter vun de Falcons sinn net duergaangen, fir de Match nach ze dréinen. Esou verléiere si 26:18 a sinn domadder dës Saison sécher net an de Playoffs dran.

Kucke mer dann op eben d'Playoffs: Do wieren lo d'Ravens (10:2) déi stäerksten Ekipp an der AFC, dat virun de Patriots (10:2). Duerch d'Wildcard-Round missten d'Texans (8:4), d'Chiefs (8:4), d'Bills (9:3) an d'Steelers (7:5). Nach gutt Chance hunn d'Titans, d'Raiders, d'Colts. Eliminéiert sinn d'Dolphins an d'Bengals.

An der NFC sinn d'49ers (10:2) weider un der Spëtzt, dat virun de Saints (10:2). Dohannert kommen d'Packers (9:3), d'Cowboys (6:6), d'Seahawks (9:2) an d'Vikings (8:3). A Lauerstellung leien hei d'Rams (7:5) an d'Bears (6:6). Eliminéiert sinn d'Lions, d'Cardinals, d'Falcons an d'Giants.

All d'Resultater am Iwwerbléck

Bears - Lions 24:20

Bills - Cowboys 26:15

Saints - Falcons 26:18

49ers - Ravens 17:20

Redskins - Panthers 29:21

Jets - Bengals 6:22

Titans - Colts 31:17

Buccaneers - Jaguars 28:11

The @Buccaneers force 4 turnovers and get the road win in Jacksonville! #TBvsJAX pic.twitter.com/IT4cOKLdal — NFL (@NFL) December 1, 2019

Raiders - Chiefs 9:40

Eagles - Dolphins 31:37

Packers - Giants 31:13

Rams - Cardinals 34:7

Chargers - Broncos 20:23

Browns - Steelers 13:20

Patriots - Texans 22:28

E Méindeg den Owend spillen nach d'Vikings bei de Seahawks.