En Donneschdeg stoungen nach zwou Partië vun de 1/4-Finallen am Härebasket um Menü. Zolwer a Walfer si jeeweils mat 10 Punkten Avance gestart.

Den Tabellenéischten aus der Nationale 2 huet géint Diddeleng dominéiert an Zolwer sollt deenen Escher keng gréisser Schwieregkeete maachen.

Zolwer - Basket Esch 58:74

De Basket Esch ass dës Saison an der Total League d'Ekipp vun der Stonn. D'Formatioun ronderëm den US-Amerikaner Mac Rugg wollt en Donneschdeg mat enger Victoire zu Zolwer an d'1/2-Finalle vun der Coupe anzéien. Déi 10 Punkte Retard sollten den Escher dann näischt ausmaachen. Nom éischte Véierel hate si nach 1 Punkt Retard a sollten dono séier d'Féierung iwwerhuelen. Dëse Virsprong hu si da lues a lues ausgebaut an zum Schluss wanne si de Match kloer mat 74:58. Opfälleg war bei den Escher den drëtte Véierel. Hei hu si just 4 Punkten zougelooss an der selwer 13 markéiert.

Résidence Walfer - T71 Diddeleng 101:85

De Coach vun den Diddelenger Ken Diederich hat um RTL-Mikro e Sonndeg scho virun der Ausernanersetzung géint Walfer gewarnt an ugekënnegt, datt et géint d'Résidence kee Selbstleefer wäert ginn. An den Trainer vum T71 sollt Recht behalen. Net nëmme konnt Diddeleng déi 10 Punkte géint Walfer net kënnen ophuelen, ma d'Residence huet den Ecart souguer nach ausgebaut. Zum Schluss wënnt den Tabellenéischten aus der Nationale 2 mat enger Avance vu 16 Punkten, 101:85, géint Diddeleng. D'Favoritte vum Match konnten u sech just am leschte Véierel iwwerzeegen, wat si mat 32:24 fir sech entscheede konnten. All déi aner Véierel sinn all Kéier op de Compte vun der Heemekipp gaangen.

D'1/2-Finalle ginn d'nächst Joer am Februar an der Coque um Kierchbierg gespillt.