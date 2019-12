E Méindeg den Owend war nach eng Partie vum 13. Spilldag an der däitscher Futtball-Bundesliga. Den FSV louch doheem zeréck, konnt um Enn awer nach wannen.

Mainz - Frankfurt 2:1

0:1 Hinteregger (34'), 1:1 Onisiwo (50'), 2:1 Szalai (69')

Virop war et d'Nouvelle, datt de Leandro Barreiro net vun Ufank u fir déi Mainzer um Terrain stoung. De Lëtzebuerger Nationalspiller souz op der Bänk an huet ee Rhein-Main-Derby mat erlieft, dee mat Verspéidung ugefaangen huet - verschidde "Fans" an de Gradinen hate Pyrotechnik ofgebrannt.

Esou goung et zu Mainz hëtzeg an d'Méindespartie vun der däitscher Futtball-Bundesliga. Et huet bis 10 Minutte virun der Paus gedauert, bis d'Ekipp vum Nei-Trainer Beierlorzer bei engem Corner reegelrecht geschlof huet. D'Eintracht huet d'Standardsituatioun séier ausgefouert, vun der Schlofmutzegkeet an de Mainzer Defense profitéiert an duerch den Hinteregger op 1:0 gesat.

Nom Säitewiessel war d'Heemekipp gefuerdert, schliisslech hu si Punkte fir de Maintien an der héchster Klass an Däitschland gebraucht. D'Rout Kaart fir Kohr kuerz virun der Paus huet Mainz an d'Kaarte gespillt, well nëmme 5 Minutten 1:1 gläich stoung - d'Partie war nei lancéiert.

20 Minutte viru Schluss huet den agewiesselte Szalai de Match komplett op d'Kopp gestallt an de Mainzer dräi wichteg Punkte geséchert. De Leandro Barreiro ass iwwerdeems net agewiesselt ginn.