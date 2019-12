Iwwerdeems setzt sech de Racing géint d'Amicale Steesel duerch an den T71 wënnt kloer géint Hiefenech.

E Samschdeg den Owend ass bei den Hären a bei den Dammen den 11. Spilldag an der Total League gespillt ginn.

Hären-Basket

Racing - Amicale Steesel 69:49

An der Ufanksphas huet sech d'Amicale Steesel schwéier gedoen. Eng staark Lokalekipp huet et hirem Géigner schwéier gemaach, sou dass et tëschenzäitlech eng 10:1 Féierung fir de Racing ginn ass. Ma d'Amicale Steesel krut sech awer gefaangen an huet zum Schluss vum 1. Véierel op 15:10 verkierzt. Trotzdeem huet de Racing net nogelooss an am zweete Véierel genau sou weidergespillt wéi am Ufank. Mat enger 37:26 Féierung ass et fir d'Lokalekipp an d'Paus gaangen. De Racing huet och an den nächsten zwee Véierel näischt ubrenne gelooss a wënnt zum Schluss mat 69:49 géint d'Amicale Steesel.

T71 Diddeleng - US Hiefenech 92:64

Vun Ufank un huet ee gemierkt dass den T71 déi besser Ekipp um Terrain war. An der Paus stoung fir d'Lokalekipp schonn e klore Virsprong bei engem Stand vu 45:26. Fir Hiefenech war et schwéier nach eng kéier zréck ze komme well d'Lokalekipp net vill zougelooss huet an déi kloer besser Ekipp um Terrain war. Den T71 huet sech de Virsprong net méi huele gelooss a gewënnt zum Schluss ouni gréisser Problemer mat 92:64 géint Hiefenech.

Arantia Fiels - Basket Esch 71:81



D'Arantia Fiels ass gutt an de Match gestart, ma och de Géigner vun Esch huet gutt ugefaangen. Eng kloer Dominanz hunn d'Spectateuren net gesinn, wat sech och um Resultat gewisen huet. Déi éischt Hallschent ass mat engem knappen 39:36 aus der Siicht vum Basket Esch op en Enn gaangen. Am 3. Véierel huet sech net all ze vill um Spillverlaf geännert. D'Ekipp vun Esch hat och hei weiderhin d'Iwwerhand, dat awer just mat engem knappe Virsprong vu 5 Punkten. Am leschte Véierel hunn d'Gäscht konzentréiert weider gespillt an hu bis zum Schluss d'Féierung net méi aus der Hand ginn. Domat wënnt de Basket Esch an engem laang ausgeglachene mat 81:71 géint d'Arantia Fiels.

Musel Pikes - Etzella Ettelbréck 103:89

Besser an de Match ass d'Etzella vun Ettelbréck komm. Ma no enger Zäit huet dann awer och d'Lokalekipp ugefaange matzespillen. Aus engem Réckstand ass e Virsprong ginn a sou hu sech d'Musel Pikes den éischte Véierel geséchert. Och am zweete Véierel hu si do weidergemaach an d'Etzella hat et dem Dwayne Brown ze verdanken, dass dee Virsprong net méi grouss ginn ass. Ganzer 24 vun de 40 Punkten huet de Spiller vun Ettelbréck fir seng Ekipp gemaach. An der Hallschent stoung also eng 49:40 Féierung fir d'Musel Pikes. Mam weidere Spillverlaf hat d'Etzella dann awer ëmmer manner vum Match a sou hunn d'Musel Pikes de Virsprong weider vergréissert. Zum Schluss setzt sech d'Lokalekipp zimmlech kloer mat 103:89 géint Etzella vun Ettelbréck duerch.

AB Contern - Sparta Bartreng 88:82

Den éischte Véierel ass mat enger 27:19 Féierung fir den AB Contern op en Enn gaangen. Och am zweete Véierel huet et d'Sparta net gepackt dëse Réckstand opzehuelen, sou dass et an der Paus 52:43 fir d'Lokalekipp stoung. Am 3. Véierel ass et dann nees zimmlech knapps ginn, well d'Ekipp vu Bartreng bis op 2 Punkten erukomm ass. Mat vill Spannung ass et also an de leschte Véierel gaangen. Do huet d'Lokalekipp dann awer d'Nerve behal a konnt sech sou zum Schluss mat 88:82 géint d'Sparta duerchsetzen.

Dammen-Basket

T71 Diddeleng - Telstar Hesper 62:72

Vun Ufank huet een zu Diddeleng eng spannend Partie gesinn. Am éischte Véierel louch zwar nach den Telstar nach mat zwee Punkten a Féierung, an der Paus war allerdéngs nees den T71 vun Diddeleng mat 34:32 vir. Och am 3. Véierel konnt een net soe, wie sech duerchsetze géif. Zum Schluss hat dann awer d'Ekipp vun hespr d'Iwwerhand a sou setzt sech den Telstar mat 72:62 zu hesper duerch.

Résidence Walfer - Basket Esch 83:62

D'Ekipp vu Walfer huet um Samschdeg net vill ubrenne gelooss an de Basket Esch viru Problemer gestallt. Vun Ufank un huet sech gewise wie besser drop war. Sou hat d'Loklekipp an der Paus e Virsprong vun 23 Punkten. Bis zum Schluss sollt sech dorunner net méi vill änneren sou dass Walfer mat 83:62 géint de Basket Esch gewënnt.

BBC Gréngewald Hueschtert - Amicale Steesel 72:62

D'Lokalekipp ass mat engem 19:13 am éischte Véierel gutt an de Match gestart an d'Amicale huet et net sou richteg gepackt de Réckstand opzehuelen. Mat engem 41:32 ass et fir de BBC Gréngewald Hueschtert an d'paus gaangen an och hei sollt et Steesel net geléngen géint eng gutt Lokalekipp a Féierung ze goen. Zum Schluss musse sech d'Gäscht vu Steesel mat 72:62 geschloe ginn.

Musel Pikes - Etzella Ettelbréck 72:73

Am 1. Véierel hu sech d'Musel Pikes vun de Gäscht iwwerrasche gelooss, sou dass d'Etzella mat 14:27 a Féierung louch. Bis zur Paus konnt d'Lokalekipp net ophuelen a sou ass et mat engem 29:42 Réckstand aus der Siicht vun de Pikes an d'Paus gaangen. An der zweeter Hallschent huet d'Etzella dann awer nogelooss a sou konnten d'Musel Pikes op ee Punkt erukommen. Ma bei deem Punkt sollt et bis zum Schluss bleiwen a sou gewënnt de Gaascht vun Ettelbréck knapps mat 73:72.

D'Lokalekipp huet et vun Ufank u gepackt de Géigner vu Bartreng op Distanz ze halen. Mat engem knappe Virsprong vu 6 Punkten ass et dann an d'Paus gaangen. Ma och am weider Spillverlaf ass et der Ekipp vu Bartreng net gelongen opzehuelen géint eng Ekipp vu Contern déi gutt dogéint gehalen huet. Am 3. Véierel ass

