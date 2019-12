D'Lëtzebuerger Tennisspillerin huet sech an der zweeter Ronn vun der Qualifikatioun beim ITF-Tournoi zu Dubai an 3 Sätz duerchgesat.

Si huet mat 4:6, 7:6 a 11:9 géint d'Chloé Paquet aus Frankräich gewonnen. Déi franséisch Spillerin steet an der aktueller Weltranglëscht op Plaz 170, d'Lëtzebuergerin ass d'Nummer 282. Mat wiem d'Eléonora Molinaro et am 1. Tour vum Haapttableau ze di kritt, steet nach net fest.

Den Tournoi zu Dubai ass mat 100.000 US-Dollar dotéiert.