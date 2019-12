E Mëttwoch den Owend war den Optakt vun de 1/4-Finallen an der Coupe am Dammebasket.

Résidence - Gréngewald 63:109 (27:65)

D'Gäscht aus dem Gréngewald ware géint d'Damme vun der Résidence favoriséiert. Walfer wollt awer an der eegener Hal dogéinthalen a mat enger Victoire de Sprong ënnert déi lescht 4 packen. Et war awer vun Ufank un eng kloer Saach. No Erfolleger vun de Gäscht vu 35:12 am 1. an 30:15 am 2. Véierel goung et mat enger 65:27-Féierung fir Walfer an d'Paus. Och dono huet de Gréngewald näischt ubrenne gelooss, den 3. Véierel mat 24:18 fir sech entscheet a schliisslech mat engem 20:18 am leschte Véierel den Deckel op de Match geluecht.

AB Conter - Basket Esch 59:78 (35:35)

De Basket Esch hat géint den AB Conter gutt Chancen, fir an den nächsten Tour anzezéien - dës Saison war d'Ekipp aus der Minettsmetropole schonn zweemol géint den ABC erfollegräich a wollt dës Serie um Mëttwochowend weiderféieren. Et war awer den ABC, dee sech den 1. Véierel mat 22:19 konnt sécheren. Esch huet misse reagéieren a koum am 2. Véierel mat engem 16:13 zeréck - 35:35 gläich an der Paus. Am weidere Verlaf kruten d'Damme vum Basket Esch hir PS op der Parquet a si mat engem 19:11 am 3. Véierel dovu gezunn. De 4. Véierel war et mat engem 24:13 nach méi däitlech.