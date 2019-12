En Donneschdeg den Owend konnte sech d'Damme vun de Musel Pikes a vum Telstar fir d'Halleffinall vun der Coupe qualifizéieren.

10 Punkten Avance si fir d'Damme vu Wolz net duergaangen. D'Ekipp aus der Nationale 2 war den Damme vum Telstar Hesper um Enn nämlech mat 68:83 ënnerleeën.

An där anerer Partie stounge sech d'Musel Pikes an d'Etzella géigeniwwer. D'Damme vun der Musel hu schonns am éischte Véierel de Grondstee fir hir Victoire geluecht, do hu si nämlech ganzer 18 Punkte méi geschoss wéi d'Dammen aus dem Däich. An der Paus stoung et schonns 57:31, esou dass si an der zweeter Hallschent net méi vill Risiko hu misse goen. Um Enn wannen d'Musel Pikes kloer an däitlech mat 89:59 géint d'Etzella.

Domat stinn de Gréngewald, de Basket Esch, d'Musel Pikes an den Telstar Hesper an der Halleffinall vun der Coupe.