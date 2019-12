E Sonndeg huet déi Lëtzebuerger Härennationalekipp och den 2. Frëndschaftsmatch géint Italien verluer. Déi Kéier mat 25:33.

Haten d'Rout Léiwen e Samschdeg nach mat 29:40 géint hir Kolleegen aus Italien de Kierzere gezunn, stoung de Score no de 60 Minutten e Sonndeg bei 25:33.

No enger Véierelsstonn stoung et 8:5 fir d'Heemekipp an an der Paus louchen déi Rout Léiwe mat 12:17 zeréck. Nom Téi huet sech de Virsprong vun den Italiener op 4-5 Goler agependelt, esou stoung et 15 Minutte viru Schluss 19:24. Lëtzebuerg koum 10 Minutte viru Schluss op 3 Goler erun, um Enn soll et deemno nach eng Kéier knapp ginn. Éier awer d'Italiener an de Schlussminutten de Sak zougemaach hunn.

Blessur vum Yann Hoffmann

Net mat dobäi war de Yann Hoffmann. Hien huet sech e Samschdeg um Fouss blesséiert. Nach ass awer näischt Geneeës iwwert seng Blessur gewosst.

An de Röntgen huet ee kee Broch gesinn. De Lëtzebuerger muss elo waarde bis d'Schwellung zeréckgeet an da wäert hien déi nächst Woch hei am Land een IRM maachen, fir dann definitiv ze wëssen, wat geschitt ass.