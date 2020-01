No der 6. Course bleift d'Therese Johaug bei den Dammen Leader am General an de Johann Klaebo klëmmt no der Victoire am Sprint un d'Spëtzt.

Bei den Dammen huet et e Samschdeg zu Val de Fiemme an Italien sécherlech net u Spannung gefeelt. Bis kuerz viru Schluss hu 5 Leeferinnen ëm déi 1. Plaz gekämpft. Zum Schluss war et dann d'Anamarija Lampic aus Slowenien déi sech mat engem knappe Virsprong virum Astrid Jacobsen aus Norwegen an dem Jessica Diggins aus den USA duerchsetze konnt. Domat feiert d'Anamarija Lampic hir 2. Victoire beim Tour de Ski.

Am General bleift d'Therese Johaug aus Norwegen op der éischter Plaz. Mat engem knappe Réckstand vu just 3 Sekonne ass d'Astrid Jacobsen aus Norwegen Zweet an op der drëtter Plaz steet d'Nepryaeva Natalia mat engem Retard vu 14 Sekonnen.

Bei den Hären konnt sech de Johannes Klaebo duerch eng Staark Leeschtung am leschten Deel vun der Course virum Sergej Ustjugow an dem Alexander Bolshunov aus Russland duerchsetzen.

Duerch déi Victoire léist de Johannes Klaebo den Alexander Bolshunov als Leader am Generalklassement of. De Leefer aus Russland rutscht op déi zweete Plaz, dat awer just mat engem Ofstand vun enger Sekonn. Op der 3. Plaz steet de Serhej Ustjugow mat engem Retard vu 15 Sekonnen.

Souwuel bei den Damme wéi och bei den Häre bleift et also bis an déi lescht Course spannend, déi e Sonndeg zu Val di Fiemme gefuer gëtt.