An der Nuecht op e Sonndeg war an der NFL den Optakt vun de Playoffs, ugefaange mat der Wild Card Round an der AFC.

Am éischte Match konnte sech d‘Houston Texans no Verlängerung mat 22:19 géint d‘Buffalo Bills duerchsetzen. Am zweete Match war et méiglecherweis d‘Enn vun enger Ära, do hunn d‘New England Patriots ëm de Star-Quarterback Tom Brady mat 20:13 géint d‘Tennessee Titans de Kierzere gezunn.

Buffalo Bills vs Houston Texans

Buffalo Bills starte phenomenal an de Match

D‘Buffalo Bills waren u sech richteg gutt an de Match komm. Ugefouert vun hirem jonke Quarterback Josh Allen hu si eng richteg gutt éischt Hallschent gespillt. Den Allen huet gutt geworf, ass gutt gelaf an huet esouguer eng Touchdown-Pass gefaangen. 3 weider Field Goals vun hirem Kicker Stephen Hauschka hunn dofir gesuergt, dass si an der Paus mat 16:0 am Avantage louchen.

Deshaun Watson an Texans kafe sech zeréck

Nodeems d‘Defense vun den Texans an der zweeter Hallschent, ugefouert vum J.J. Watt, wakereg ginn ass, huet an der Offense de Quarterback Deshaun Watson opgedréint. Hien ass selwer fir en Touchdown gelaf an och fir eng 2-Point-Conversion. Kuerz virun Enn vum leschte Véierel stoung et no engem weideren Touchdown, enger 2-Point-Conversion an engem Field Goal 19:16 fir d‘Ekipp aus Texas.

Et huet missen an d‘Overtime goen D‘Bills waren awer nach net geschloen. Si kruten nach eemol kuerz virun Enn vum Match de Ball a kruten tatsächlech nach d‘Chance, ee Field Goal ze schéissen. De Kicker Stephen Hauschka ass do ganz cool bliwwen an huet seng Formatioun domat an d‘Verlängerung gerett.

Do war dunn awer Endstatioun fir d‘Buffalo Bills. Nodeems all Ekipp jee eng Kéier de Ball hat an dat ouni ze scoren, kruten d‘Texans nach eemol de Ball. Den Deshaun Watson huet duerch ee richtegt Big Play fir d‘Virentscheedung gesuergt. Dono konnt hire Kicker nämlech de Match mat engem einfache Field Goal decidéieren, esou dass d‘Texans et an déi nächst Ronn packen.

Tennessee Titans vs New England Patriots

Patriots komme gutt an de Match

Den Titelverdeedeger hat, wat d‘Offensiv ëm den Tom Brady ugeet, keng einfach Saison bis heihinner, ma an der Nuecht op e Sonndeg huet dat an dee Ufanksphas ganz uerdentlech ausgesinn. An hirem éischten Drive ass hinnen zwar nëmmen e Field Goal gelongen an d‘Titans konnten dëst och mat engem Touchdown konteren, ma och den zweeten Drive vun de Patriots war erfollegräich. Do war et nämlech den Julian Edelman, dee mam Ball an d‘Endzon lafe konnt an den Titelverdeedeger esou mat 10:7 a Féierung brénge konnt.

Patriots-Offensiv versot 1 Yard virun der Endzon D‘Defense vun de Patriots war iwwer déi komplett Saison dominant an och an der éischter Hallschent hu si gréisstendeels eng gutt Figur gemaach, och wa si den Derrick Henry net richteg an de Grëff kruten. Ma nawell konnte si d‘Offense vun den Titans nees stoppen an esou gouf et eng weider Chance fir Brady a Co., fir ze punkten. Si haten et och bis op d‘1-Yard-Linn gepackt, ma do hu si versot. Si hunn et mat 3 Laf-Spillzich hannertenee probéiert, ma si sinn net an d‘Endzon komm an esou goufen et amplaz vu 7 Punkte fir en Touchdown nëmmen 3 Punkten duerch ee weidert Field Goal vum Nick Folk.

Derrick Henry zerstéiert bescht Defense aus der Liga

De Running Back vun den Titans, deen e Sonndeg Gebuertsdag gefeiert huet, war einfach net ze stoppen. Am Drive nom Field Goal vun de Patriots ass all eenzele Spillzuch iwwer de fréieren Heisman-Trophy-Gewënner gelaf an dëst sollt Wierkung weisen. Hien ass mam Ball bis an d‘Endzon gelaf an esou stoung et an der Paus 14:13 fir d‘Gäscht vun Tennessee.

Béid Ekippen di sech schwéier an der 2. Hallschent

Weder de Patriots nach den Titans ass an der zweeter Hallschent richteg eppes gelongen. Iwwerdeems d‘Defense vun de Patriots den Henry elo besser am Grëff haten, ass awer och bei hinnen op offensive Plang näischt méi gaangen. D‘Defense vun New England konnt esouguer eng Interception realiséieren, ma och dat sollt näischt bréngen. D‘Titans hunn an der Offensiv ëmmer nees wichteg Zäit vun der Auer geholl an esou ass de Patriots, déi ëmmer nach ee Punkt hanne waren d‘Zäit dovu gelaf.

D‘Decisioun fält an de leschte Sekonnen

Mat nëmme méi wéinege Sekonnen op der Auer kruten d‘Patriots nach eemol ganz no un der eegener Endzon de Ball. Den Tom Brady huet do allerdéngs ee Pick-Six geheit an esou stoung et 20:13 an domat war d‘Decisioun gefall.

Bedeit d‘Néierlag d‘Enn vun enger Ära a vum Tom Brady?

Dës Saison ass sécherlech gelaf fir d‘New England Patriots, ma dës Néierlag kéint nach vill méi bedeiten. Den Tom Brady, dee mëttlerweil schonns 42 Joer huet, ass nämlech um Enn vun der Saison Free Agent. Et ass also net gewosst, ob de 6-fache Super-Bowl-Gewënner d‘nächst Joer nach bei de Patriots spillt oder ob en iwwerhaapt nach spillt. Zwar huet de Mann vum Supermodel Gisele Bündchen keen Enn vu senger Karriär annoncéiert, ma et ginn awer Spekulatiounen doriwwer, dass dëst de leschte Match vun der American-Football-Legend kéint gewiescht sinn oder op d‘mannst de leschte Match am Trikot vun den New England Patriots.

Wéi geet et weider an de Playoffs?

Wat d‘AFC ugeet, do kréien d‘Tennessee Titans et elo mat de Baltimore Ravens ze dinn an d‘Houston Texans musse géint d‘Kansas City Chiefs erun.

E Sonndeg den Owend ass dann d‘Wild Card Round an der NFC, wou d‘Seattle Seahawks et mat de Philadelphia Eagles ze di kréien an d‘New Orleans Saints kréie Besich vun de Minnesota Vikings.