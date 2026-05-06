RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Chantier soll Enn 2029 fäerdeg sinnIwwer eng Milliard Euro fir dat neit CHL-Gebai

Monica Camposeo
Et ass den Ament ee vun de gréisste Chantieren am Land, mat ronn 300 Aarbechter, déi all Dag am Asaz sinn. 9 Firmae schaffe parallel, fir Enn 2029 fäerdeg ze ginn.
Update: 06.05.2026 23:38
Iwwer eng Milliard Euro fir dat neit CHL-Gebai
Et ass ee vun de gréisste Chantieren am Land, mat ronn 300 Aarbechter, déi all Dag am Asaz sinn. 9 Firmae schaffe parallel, fir Enn 2029 fäerdeg ze ginn.

Dir sidd vläit och scho laanscht de grousse Chantier vum CHL op der Areler Strooss gefuer an hutt Iech gefrot, wéi laang et nach wäert daueren, bis Patienten do kënne behandelt ginn. Et ass den Ament ee vun de gréisste Chantieren am Land, mat ronn 300 Aarbechter, déi all Dag am Asaz sinn. 9 Firmae schaffe parallel, 4 permanent Kranen an ee mobille gi gebraucht, fir dat grousst Gebai opzeriichten.

Ronn 204.000 Patienten zielt de Centre Hospitalier am Joer. Dat sinn eng 560 Leit, déi an der Moyenne all Dag duerch déi dräi nei, grouss Diere wäerten eragoen.

Den Armin Weber ass responsabel fir d'Koordinatioun vun den Aarbechten an erkläert, dass Rolltrapen den Agank mat den ieweschte Stäck wäerte verbannen. Anescht wéi op anere Chantiere goufen zesumme mam Santésministère gewësse Schrëtt decidéiert, fir dass d'Aarbechten hei méi séier solle kënne viru goen. Zum Beispill gouf scho mat der Verkleedung vun der Fassade ugefaangen, obwuel déi iewescht Stäck nach guer net fäerdeg sinn, esou den Armin Weber. Esou soll déi Réibau méi séier kënnen zougemaach ginn an déi ënnescht Stäck kënne scho lues a lues och scho banne prett gemaach ginn.

Nom Rez-de-Chaussé kommen nach ganzer 8 Stäck drop. 3 weiderer sinn ënnerierdesch, do entstinn ënnert anerem och iwwer 400 zousätzlech Parkplazen.

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Op de 4. Stack kommen d'Psychiatrie an d'Palliativstatioun. Dës Servicer kréien Accès op eng grouss Terrass. Eng Méiglechkeet, déi een aktuell am ale Gebai net huet, esou Dr. Martine Goergen, medezinesch Direktesch.

Ugangs war net virgesinn, d'Unzuel vun de Better ze erhéijen, well éischter duerch méi Effizienz d'Dauer vun der Hospitalisatioun sollt gekierzt ginn. Ma duerch den Zouwuess an der Populatioun huet den CHL nodréiglech awer zousätzlech 68 Better gefrot.

D'Kannerklinick an d'Maternité ginn net an dat neit Gebai integréiert, mee mat enger Passerell verbonnen. D'Servicer aus der Eecher Klinik ginn awer an dat neit Gebai integréiert. De Site zu Eech soll dann anescht genotzt ginn, zum Beispill fir d'Sportmedezin.

Wat de finanzielle Volet ugeet, läit de ganze Projet antëscht duerch den Index bei iwwert enger Milliard Euro, ouni den Terrain. Domadder wier een nach am Budget, seet de Paul Meyers, administrativen a finanziellen Direkter vum CHL.

Dëst Joer soll de Réibau vum Haaptgebai fäerdeg sinn. Fir Enn 2029 ass dann déi grouss Plënneraktioun virgesinn.

Am meeschte gelies
Schüler goufen evakuéiert
Zwee Feieralarmen am Atert-Lycée, déi warscheinlech absichtlech ausgeléist goufen
Luxembourg Air Rescue
No vill Duerchernee um Mëttwochmoien ass de Fliger elo ënnerwee Richtung Amsterdam
Video
Fotoen
Luc Frieden mat Preparatioun vun Tripartite zefridden
"An der Form ganz gutt a konstruktiv Gespréicher"
Video
Fotoen
9
Politesch Reaktiounen op d'Sonndesfro
"D'CSV krut wierklech eng op de Bak"
Video
26
Spagat tëscht Sécherheet an Offer vu Wunnengen
Méi Kontroll vu Kaffiszëmmeren, mee manner Krittären, fir konform ze sinn
27
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Prozess ëm presuméiert Policegewalt a Vertuschung
"Mäin Häerz blutt fir de Beruff a gläichzäiteg schummen ech mech"
Audio
Martine Deprez mat Annoncen
Quadripartite plangt Mesuren, fir d'CNS finanziell ze reequilibréieren
Video
Fotoen
6
Prozess ëm déidlechen Accident mat Äisskulptur um Chrëschtmaart
Am Virfeld huet kee sech Froen iwwert d’Sécherheet gestallt
"D'LUGA lieft weider"
D‘Organisateuren zéien e positive Bilan
Audio
Fotoen
3
Aus dem Policebulletin
No Abroch oder Déifstall: Police konnt sechs Leit festhuelen
Prozess ëm presuméiert Policegewalt a Vertuschung
"Mäin Häerz blutt fir de Beruff a gläichzäiteg schummen ech mech"
Audio
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.