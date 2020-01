D'Anne Simon, Spillerin vun der University of Maine an den USA, gouf fir déi zweete Kéier a kuerzer Zäit zum "America East Rookie of the Week" gekréint.

© Tom Hoffmann Mat enger Moyenne vu 17,7 Punkten a 6 Rebounds an dräi Partien huet d'Ex-Spillerin vum BBC Gréngewald Hueschtert déi Auszeechnung méi wéi verdéngt.