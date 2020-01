Eng éischter iwwerraschend Néierlag gouf et fir d'Damme vum Gréngewald. Si louchen an der Paus däitlech vir, hunn d'Partie awer nach aus der Hand ginn.

E Samschdeg den Owend war am Härebasket grad esou wéi am Dammebasket de 15. Spilldag an der Total League. Bei den Häre war den Toppmatch tëscht Esch an Diddeleng bal net ze iwwertreffen. Den T71 louch laang vir, huet um Enn d'Partie net méi aus der Hand ginn. Och bei den Damme war et spannend, hei huet de Gréngewald no Virsprong an der Paus nach verluer.

Härebasket

Basket Esch - T71 Diddeleng 82:89 (37:42)

Réischt mat enger Néierlag am Gepäck krut de Basket Esch Besuch vum T71 Diddeleng. Am Allersmatch gouf et nach eng däitlech Néierlag fir d'Ekipp aus der Forge du Sud, Diddeleng ass elo awer besser a Form an huet mam Ryan Anderson een neien Amerikaner, deemno war Spannung virprogramméiert.

Esch huet schwéier an d'Partie fonnt an huet an der 1. Hallschecht net dat gespillt, wat een u sech vu Rugg a Co. gewinnt ass. Diddeleng wosst iwwerdeems mat flottem Basket an enger gudder Trefferquot vu baussen ze iwwerzeegen. D'Ekipp ëm de Frank Muller an Tom Schumacher huet den éischte Véierel mat 25:12 op en Enn bruecht. Eng Reaktioun vum Tabelleleader huet misse kommen, an déi koum am zweete Véierel da mat engem 25:17 och.

D'Heemekipp hat no der Paus nees méi Kräsi an der Maschinn a koum net esou richteg op Touren. Den T71 huet weider den Toun uginn a konnt déi Escher mat engem agreabelen Ofstand op Distanz halen - 68:58 nom drëtte Véierel. D'Crunchtime war deemno am leschte Quarter agelaut an hei sollt d'Ekipp vum Basket Esch nees zeréckkommen.

Esch koum 5 Minutte viru Schluss op 5 Punkte bäi. D'Schlussminutte waren esou richteg spannend, well d'Ekipp aus der Minettsmetropole lues awer sécher awer nach un eng Victoire gegleeft huet. Ma ënnert dem Impuls vun engem ganz staarken Tom Schumacher blouf et awer schliisslech bei der Diddelenger Féierung, och wann Esch am leschte Véierel (24:21) tëschenzäitlech bis op 1 Punkt erukoum.

E Samschdeg koumen ebe Facteure wéi ee staarken Amerikaner an der Ufanksphas, een extreem gudde Schumacher an een net grad esou gudde Basket Esch am 1. Deel vum Match beieneen, déi dozou geféiert hunn, datt Diddeleng beim Leader gewanne konnt.

AB Conter - Arantia Fiels 78:92 (40:55)

Den ABC ass bedenklech schlecht an d'Saison gestart, huet awer kuerz viru Chrëschtdag esou lues an d'Bunn fonnt. D'Gäscht aus der Fiels koumen e Samschdeg besser an de Match, ma am weidere Verlaf huet sech d'Ausernanersetzung méi equilibréiert presentéiert. D'Arantia krut dono lues awer sécher ee Fouss an d'Dier an huet den éischte Véierel mat 19:18 gewonnen. An enger Partie, an där sech näischt geschenkt gouf, huet Fiels d'Avance weider ausgebaut an och déi zweet 10 Minutte fir sech entscheet (36:22).

© Shari Schenten

Och am 2. Duerchgang hat d'Fiels d'Nues vir, och wann den ABC sech nach net opginn hat. Virun allem op déi zolidd Defense huet Conter kënnen opbauen, ma d'Trefferquot beim Opsteiger huet awer ze wënschen iwwereg gelooss - 19:13. Showdown dunn am leschte Véierel, no deem d'Fiels no engem 24:19 als Gewënner vum Parquet goe konnt. Bei de Fielsser konnt de Shaun Willett mat senge 36 Punkten ee gudden Deel zu der Victoire vun der Arantia bäidroen.

© Shari Schenten

US Hiefenech - Sparta Bartreng 95:70 (47:50)

Zu Hiefenech goung et vun Ufank un esou richteg ronn. D'Lokalekipp huet nämlech vun Ufank u fräi opgespillt an déi éischt 10 Minutte mat engem 34:27 op en Enn bruecht. Am zweete Véierel war d'Loft du raus, well Sparta mat engem 23:13 geäntwert huet. Hiefenech huet awer weider un d'Victoire an der eegener Hal gegleeft an huet am drëtte Véierel mat engem 20:11 zeréckgeschloen.

Spannend goung et an de leschte Quarter, dee schliisslech ganz däitlech mat 28:9 fir déi Hiefenecher ausgoung. Um Enn stoung deemno eng ganz héich Victoire fir d'Heemekipp um Tableau. Domat huet d'USH déi 18 Punkten aus dem Allersmatch géint d'Sparta guttgemaach an deemno fir den Titel Playoff nees gutt Kaarten.

© Guy Seyler

Amicale Steesel - Etzella Ettelbréck 94:81 (47:40)

Nom Trainerwiessel bei der Amicale huet et géint Ettelbréck geheescht, Punkten ze sammelen. D'Ekipp vum Nei-Trainer Etienne Louvrier konnt déi éischt 10 Minutten mat engem 27:22 erfollegräich op en Enn bréngen an och dono huet d'Amicale den Toun mat 20:18 weider uginn - 47:40 fir den aachtfache Champion an der Paus. Nom Téi huet d'Amicale weider op de Gas gedréckt an den drëtte Véierel mat 25:14 däitlech fir sech entscheet. Am leschte Véierel koum d'Ekipp aus dem Däich mat engem 27:22 zeréck, de Réckstand insgesamt war awer ze grouss.

Musel Pikes - Racing 76:66 (41:28)

Serréiert huet d'Partie mat engem 17:17 no den éischten 10 Minutten ugefaangen. Dono war et d'Lokalekipp, déi sech mat engem 24:11 ofsetze konnt an deemno mat enger zolitter Féierung an d'Paus goe konnt. Och am 2. Duerchgang hunn déi Miseler näischt méi ubrenne gelooss.

Dammebasket

Musel Pikes - BBC Gréngewald 61:56 (25:36)

Dach iwwerraschend gouf et Néierlag fir de Leader Gréngewald un der Musel. Waren déi Hueschterter Dammen nach nom éischten (18:13) an zweete (18:12) Véierel mat enger agreabeler Avance am Avantage, esou huet de Gréngewald am drëtte Véierel (9:26) d'Schlappe verluer. De leschte Quarter goung 11:10 aus an domat hat de Gréngewald d'Féierung aus der Hand ginn.

Basket Esch - T71 Diddeleng 78:62 (40:40)

Eng enorm spannend éischt Hallschecht gouf et am Südduell tëscht Esch an Diddeleng. Zweemol 20:20, esou sinn déi éischt 2 Véierel op en Enn gaangen an domat stoung et 40:40 an der Paus. Duerno kruten d'Gäscht awer Iwwerwaasser a si mat engem 18:10 am drëtte Véierel dovu gezunn. D'Äntwert vun der Lokalekipp koum am leschte Véierel, dësen hunn d'Escher Damme mat 28:4 fir sech entscheet.

Amicale Steesel - Etzella Ettelbréck 82:64 (42:33)

Telstar Hesper - Sparta Bartreng 58:90 (30:49)

AB Conter - Résidence Walfer 74:92 (34:42)

