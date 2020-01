E Samschdeg den Owend koum et am Gymnase vun der Coque zu dem 2. Match an der Handball-WM-Qualifikatioun fir Lëtzebuerg an och hei gouf et eng Néierlag.

E Freideg den Owend war am Gymnase vun der Coque schonn den Optakt vum WM-Qualifikatiounstournoi. D'Lëtzebuerger hu géint de Favorit Slowakei mat 16:22 verluer. E Samschdeg den Owend géint Litauen wollten et déi Rout Léiwe besser maachen, dat ass hinnen awer opgrond vu villen technesche Feeler net gelongen.

E Sonndeg trëfft Lëtzebuerg dann nach op d'Färöer Inselen.

Lëtzebuerg - Litauen 22:32 (10:15)

Lëtzebuerg wollt no der Defaite e Freideg géint d'Slowaken e Samschdeg géint Litauen eng Reaktioun weisen. D'Rout Léiwe si mat engem Réckstand vu 5 Goler an d'Paus gaangen. Allerdéngs hunn d'Lëtzebuerger anstänneg gespillt, ma sech an eenzelen Aktioune mat Onopmierksamkeete selwer bestrooft. D'Litauer hu vun de Feeler vun de Lëtzebuerger profitéiert an esou déi éischt 30 Minutte mat engem 15:10 op en Enn bruecht.

Nom Téi wollt een op enger zolitter Defense opbauen an esou de Wee zeréck an de Match fannen. Dat huet sech no den éischten 3 Minutten och gutt ugesinn, well d'Rout Léiwe koumen op 3 Goler zeréck. Am weidere Verlaf ass Litauen awer dovu gezunn. 5 Minutte viru Schluss stoung et 21:29 aus der Siicht vu Lëtzebuerg, de Réckstand sollt an de Schlussminutten nach op 10 Goler wuessen. Lëtzebuerg huet ee couragéiert Gesiicht gewisen, déi vill technesch Decheten am Spill hunn de Roude Léiwen awer ee Stréch duerch d'Rechnung gemaach. De beschte Buteur bei Lëtzebuerg war den Tommy Wirtz mat 10 Goler.

D'Slowaken hunn iwwerdeems am 1. Match vum Dag 27:26 géint d'Färöer Insele gewonnen.