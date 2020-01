E Samschdeg gouf am Kader vum WM-Qualifikatiounstournoi an der Coque den nächste Tour an der Coupe de Luxembourg ausgeloust.

Dobäi goufen dës Partië gezunn: Hären: Handball Esch - HB Diddeleng HC Bierchem - Red Boys Dammen: HB Diddeleng - Museldall Handball Esch - Chev Dikrech Gespillt gëtt an der leschter Woch Februar.