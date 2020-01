En Donneschdeg den Owend konnt de Basket Esch sech am Däich mat 97:75 géint d'Etzella Ettelbréck duerchsetzen.

D'Etzella huet eng Decisioun geholl, wat hir Profien ugeet. Niewent dem neie Mann Griffin Kinney spillt weiderhin den Isaac Banks. Fir den Dwayne Brown bedeit dat, datt seng Aventure bei der Etzella fäerdeg ass.

De Griffin huet an den Ufanksminutte keng schlecht Impressioun hannerlooss. Hie konnt awer trotz sengen 10 Punkten net verhënneren, datt d'Etzella nom éischte Véierel 22:26 hanne war.

Pech fir d'Gäscht, datt de Pit Biever mat enger Wonn iwwer dem A an der 10. Minutt huet misste vum Terrain goen. Hie koum awer no enger kuerzer Behandlung erëm zréck.

Am zweete Véierel hunn d'Gäscht ënner dem Impuls vum Miles Jackson-Cartwright den Tempo weider erhéicht. No 10 Minutten hate si hir Avance op 10 Punkten eropgeschrauft, bei 30:40.

D'Etzella huet elo de Ball méi konsequent ënner de Kuerf ginn. Doduerch krute si och bausse méi Plaz. Et war de Jairo Delgado, dee vun der Dräierlinn op 42:42 gesat huet. An de Gilles Polfer huet mat engem weideren Dräier derfir gesuergt, datt d'Etzella mat engem minimmen Avantage vu 47:46 an d'Vestiaire konnt goen.

Déi 2. Hallschent huet Esch ganz konzentréiert a gutt organiséiert ugefaangen. D'Resultat war een 13:0-Laf bannent 3 Minutten. (47: 59). Den Alex Rodenbourg huet sech intensiv ëm den neie Mann Kinney, mat 21 Punkten an der 1. Halschecht, bekëmmert. Offensiv hunn d'Bridder Biever getraff an esou ass de Gäscht hir Avance bis op 23 Punkte geklommen. Bei 61:84 goung et an dee leschte Véierel.

© Guy Seyler

D'Etzella huet probéiert, ze reagéieren. Hiert Spill war awer net organiséiert genuch. Ze vill Eenzelaktiounen, ze vill mat der Briechstaang. Esch huet d'Iwwersiicht behalen an hir Avance clever bis un d' Enn geréiert, esou dass si mat 97:75 gewannen.