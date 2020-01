Och déi 4. Staffel an dëser Saison an déi lescht virun der WM hunn d'Norwegerinne gewonnen. Op d'Plazen 2 an 3 si Frankräich an d'Schwäiz gelaf.

Beim Biathlon-Weltcup zu Ruhpolding an Däitschland stoung e Freideg d'Staffel bei den Dammen um Programm. Op en neits war hei kee Kraut géint d'Dammen aus Norwegen gewuess. Si hunn och déi 4. Kompetitioun an dëser Saison gewonnen. Um Podium stoungen nach Frankräich an d'Schwäiz. Wärend der Course loungen d'Norwegerinnen iwwer eng Minutt zeréck, ma d'Leaderin am Gesamtweltcup Tiril Eckoff huet als drëtt Leeferin hir Ekipp nees no vir bruecht. D'Marte Olsbu huet sech dunn am zweetleschte Schéissen decisiv vun der Franséisin Justine Braisaz ofgesat, fir mat engem Virsprong vun 10 Sekonnen op Frankräich d'Victoire perfekt ze maachen. Mat engem Réckstand vun 20 Sekonnen ass d'Schwäiz op déi 3. Plaz gelaf.