Bei de Spuenier soll den ireschen U21 Nationalspiller, deen och d'Lëtzebuerger Nationalitéit huet, an der zweeter Ekipp oplafen.

De Ryan Johansson, dee fir Lëtzebuerg kéint spillen a sech fir Irland entscheet huet, wiesselt vum FC Bayern München bei den FC Sevilla, dat ob alle Fall ass an de soziale Medien an an der spuenescher Sportspress ze liesen. Offiziell ass den Transfert awer nach net bekannt gemaach ginn.

Bei Sevilla, déi fir hir gutt Jugendaarbecht bekannt sinn, soll den 21 Joer jonke Futtballspiller elo emol an der zweeter Ekipp oplafen, déi an der 3. spuenescher Liga spillt.

Scho virun e puer Deeg war den Dany Mota, deen zu Nidderkuer gebuer ass an aktuell fir déi portugisesch U-19 Nationalekipp spillt, vu Juventus Turin op Monza an déi drëtt italienesch Liga ausgeléint ginn. Den AC Monza huet hei eng Kafflicht mat verschiddene Bedingungen.