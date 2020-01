Den Dan Kersch huet en Donneschdeg u senger éischter Reunioun als Member vum europäeschen Exekutivcomité bei der Weltantidoppingagence deelgeholl.

De Sport Minister huet sech bei där Reunioun zu Lausanne an der Schwäiz ënnert anerem dofir agesat, dass een zweeten Antidopping-Labo op den afrikanesche Kontinent soll kommen. Bis elo gëtt et nämlech just een esou ee Labo an deen ass a Südafrika.

Den Dan Kersch huet och nach gesot, dass d'Athletekommissioun an Zukunft säi President soll kënne selwer wielen. D'Weltantidoppingagence gesäit dat nämlech net esou.

Offiziellt Schreiwes vum Gouvernement



Le ministre des Sports, Dan Kersch, a participé ce jeudi 23 janvier 2020 à Lausanne en Suisse à sa première réunion en tant que membre représentant européen au Comité exécutif (ComEx) de l'Agence mondiale antidopage (AMA). À l'agenda de cette réunion ont figuré plusieurs points importants, certains pour décision, d'autres pour recommandation au Conseil de fondation, comme par exemple le plan stratégique de l'AMA pour la période 2020-2024, la mise en œuvre des réformes de la gouvernance de l'AMA, la nomination des présidents de plusieurs comités permanents de l'AMA dont celui dit «de la conformité (CRC)», ainsi que la durée du mandat du président du comité des athlètes.

Cette réunion fut aussi l'occasion de faire le point sur la situation russe suite à la déclaration de non-conformité de l'Agence antidopage russe pour quatre ans approuvée en décembre dernier, tenant notamment compte de la procédure introduite devant le Tribunal arbitral du sport (TAS). Après le mot de bienvenue du président du CIO, Thomas Bach, qui a souligné qu'il faudra à l'avenir se focaliser plus sur la responsabilité de l'entourage des athlètes, le président de l'AMA, Witold Banka, qui présidait sa première réunion du Comité exécutif, a tenu à souhaiter la bienvenue au ministre Kersch tout en soulignant, pour avoir été lui-même le représentant européen, à quel point cette responsabilité peut être difficile mais aussi stimulante.

Lors de l'examen des points à l'agenda, le ministre des Sports, Dan Kersch, a présenté et défendu les positions européennes. Il est également intervenu pour exprimer son avis sur certains points et notamment sur le fait que le comité des athlètes de l'AMA doit pouvoir continuer à choisir son président, contrairement à ce qui est envisagé par l'AMA. Le ministre des Sports a aussi profité de cette réunion pour voir comment encourager la mise en place d'un laboratoire antidopage supplémentaire en Afrique, un continent qui ne dispose que d'un seul laboratoire accrédité qui est situé en Afrique du Sud.

Pour rappel, le ministre des Sports, Dan Kersch, est amené à exercer durant 3 ans la position de représentant européen au Comité exécutif de l'AMA suite à sa désignation par le Conseil des ministres du Conseil de l'Europe en octobre 2019.