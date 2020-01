Mat hirer Partnerin Anett Kontaveit huet sech d'Lëtzebuergerin an zwee Sätz géint d’Anna Blinkova an d'Yafan Wuang behaapt.

Feine Succès fir d'Mandy Minella mat hirer Partnerin Anett Kontaveit bei den Australian Open am Dubbel. Mat 7:5 a 6:0 huet d’lëtzebuergesch/estesch-Koppel sech kloer géint d'russesch/chinesesch-Koppel Anna Blinkova a Yafan Wuang duerchgesat a steet domat am 2. Tour. Do spille si elo géint deen op Nummer 13 gesate russesch/amerikaneschen-Duo Veronika Kudermetova an Alison Riske.

An der Nuecht op e Freideg gouf et mam Out vum Serena Williams, Caroline Wozniacki an Naomi Osaka e puer déck Iwwerraschungen.